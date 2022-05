MORENA promoverá reforma electoral y abandona a la doctora Mónica

El partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) anunció que desde el próximo miércoles sus dirigentes llevarán a cabo una gira por todo el territorio potosino para promover la reforma constitucional en materia electoral, y recabar “firmas de apoyo” a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La delegada Rita Ozalia Rodríguez Velázquez dio a conocer que la estructura morenista estará en las comunidades, colonias y ejidos de todo el estado; esta movilización no le costará al partido, “nosotros pagaremos nuestros viáticos, comida, gasolina, lo que se requiera, porque así es como hemos trabajado siempre”.

Acompañada de los dirigentes del partido, señaló que es importante darle a conocer a la población este tipo de iniciativas, “que proponen ahorrarle al erario 24 mil millones de pesos porque se proponen cambios trascendentes en muchos aspectos como la desaparición de los diputados plurinominales, regidores y senadores”.

La delegada morenista señaló que la democracia debe ser un proceso evolutivo que permita mejorar las condiciones para elegir a las autoridades, sin que sea tan costoso y que los partidos políticos vivan de las cuotas de sus militantes y no del dinero público, porque ese se puede destinar a acciones de gobierno a favor de los que menos tienen.

Sobre la detención de la ex candidata de MORENA al gobierno del estado Mónica Rangel, señaló que “está en un proceso abierto sobre hechos ocurridos cuando fue servidora pública, tiene problemas de salud y le deseamos que le vaya bien, pero como partido no nos afecta”. Tampoco les afecta el caso de Alfonso Lujambio, ex candidato a regidor vinculado a proceso.