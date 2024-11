Morena nunca ha ganado SLP ni ganará en el '27: Guajardo

El partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en San Luis Potosí nunca ha ganado nada ni lo ganará en el 2027, menos llegará a la gubernatura del estado como dice la líder nacional Luisa María Alcalde, si no pudo ni ganar una Senaduría de la República porque la sociedad potosina no los quiere, dijo el diputado Rubén Guajardo Barrera.

“Que se sigan llevando a todos los que no quieren en otros partidos, como la doctora Mónica Rangel, el ex alcalde Xavier Nava, el matehualense Iván Estrada, ahí los van a estar juntando, está bien, que hagan su bolita pero no van a ganar, ya quedó más que demostrado en el 2015, en el 2018, en el 2021 y en el 2024”, aseguró el coordinador del GP PAN en el Congreso del Estado.

Guajardo Barrera expuso que “con todo el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, durante seis años, con el apoyo presidencial, no pudieron ganar ninguna ciudad importante en San Luis Potosí, no pudieron ganar el Senado de la República, que no vengan ahorita a decir que van a ganar el 27”.

De la inminente ruptura de la coalición electoral entre el PAN-PRI-PRD, señaló que “esa alianza ya está muerta después del 2 de junio porque no funcionó, solamente en un caso aislado, pero vimos que los resultados electorales para este año no fueron los mejores, ni para el PAN, ni para el PRI, para el PRD ni se diga, desapareció”.

“Creo que esa alianza ya no funciona. Sería un error estratégico en materia política y electoral del PAN, volver a llevar una alianza que no funcionó, desde mi punto de vista, lo digo con mucho respeto”.