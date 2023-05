Morena no tiene una estructura política para obtener buenos resultados en el 2024: Senador

En San Luis Potosí Morena no tiene una estructura política que le permita obtener buenos resultados en el proceso electoral del 2024, hay trabajo no reconocido y se da espacio a líderes de acarreo que no garantizan resultados positivos, “es lamentable que ahora que hay recursos y que podrían favorecer más brigadas, incentivar el trabajo político y tener el material necesario, pareciera inexistente muchas veces”.

Así lo comentó el senador Elí Cervantes Rojas del grupo parlamentario de Morena, quien dijo que en el estado esta perdiéndose la esencia que vio nacer al partido, “Morena cuando surgió, se veía con mas movimiento y entusiasmo, ahora creo que el dinero ha echado a perder la parte legítima de servir a una cuestión ideológica, para favorecer un acomodo o posición económica”.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

Por lo que es un llamado de atención, dijo; para volver a los orígenes y recuperar e involucrar a la población.

“Creo que si nos ha faltado hacer mucho en Morena en San Luis Potosí, si se hacen actividades pero yo veo carencia de estructura, no se consolida, y están basándose en buscar liderazgos de acarreo que no dan garantía de que vayan a obtenerse los resultados que se quieren, hace falta más trabajo con las bases para tener representantes reales y que esto no caiga en cuestiones corporativas o de grupo”.

Por otro lado, dijo, que al terminar el periodo de sesiones donde se sacó un paquete importante de reformas, “en un periodo complicado, y con la sucesión cada vez más próxima ha sido complejo sacar las reformas necesarias, tenemos 76 nombramientos de magistrados y de otros entes”, lo cierto es, dijo; que ya es muy difícil sacar los pendientes porque el Senado está muy fraccionado, la oposición muy cerrada asumiéndose como un bloque de contención lo que ha dificultado llegar a acuerdos”.