Morena irá sin coalición por la gubernatura de SLP en 2027: Rodríguez

La dirigente estatal de MORENA Rita Ozalia Rodríguez calificó de “desafortunada” la postura del presidente municipal de la capital Enrique Galindo Ceballos sobre la reforma judicial y reconoció que “es una persona educada y me cae muy bien”.

“No me gustaron los comentarios que hizo de la reforma, tengo una relación de amistad con el presidente muy buena, pero mientras no se metan con lo nuestro, no nos metemos con lo de ellos”, advirtió.

Reiteró que para el 2027, cuando se renueve la gubernatura del estado, MORENA irá con un candidato a candidata propio, no entablará coaliciones y eso se le va a a plantear a la próxima dirigencia nacional que en breve iniciará.

“Nosotros vamos a ir solos, ya vimos que la coalición en ese sentido no funcionó porque nos falta un senador. Siempre nos va a faltar un senador, necesitamos que nos den la confianza desde el centro, que nos permitan ir solos”.

Rita Ozalia Rodríguez expuso que en su partido las candidatura surgen por encuesta, “tenemos perfiles muy fuertes, trabajamos con quien quiera y ame a la gente.

De la posibilidad de que su hermana, próxima Secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez pudiera ser la candidata al gobierno del estado, dijo que “yo no puedo contestar por ella, somos muy institucionales. Ella tendrá que tomar las decisiones y lo que le diga la doctora Sheimbaum”.

Insistió sobre el hecho de que MORENA debe ir solo como partido en el 2027, “tenemos mucha esperanza en ser oídos porque ya vieron lo que pasó en el 24. La doctora Claudia Sheimbaum nos quiere mucho, nos tiene en la mira, es algo muy padre que estamos construyendo junto con los ciudadanos, con todas las fuerzas políticas, con todos los ciudadanos de buena voluntad”.