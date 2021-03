Monseñor Carlos Cabrero presentará al Vaticano su renuncia como arzobispo de SLP

A unos días de cumplir 50 años de sacerdocio y a poco más de un mes de cumplir 75 años de vida, Monseñor Jesús Carlos Cabrero Romero, Arzobispo de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, se manifestó feliz y agradecido de poder haber entregado su vida al servicio de la Iglesia Católica y de la comunidad en general.

En entrevista, el jerarca potosino externó que desde siempre su mayor anhelo ha sido “dar la vida” al servicio del prójimo, lema que ha inspirado su ministerio episcopal, pues consideró que todo sacerdote se debe caracterizar por eso, por la entrega de la vida.

Arzobispo de San Luis Potosí, Jesús Carlos Cabrero Romero / Juanita Olivo

“Cualquiera de nosotros tiene que vivir la vida con una meta y una motivación, y esa es mi meta y motivación, y es lo que me da razón de vivir y de luchar. Mi Padre Dios me ha dado la oportunidad de vivir esta tarea, este ministerio, este servicio, y la verdad es un servicio hermoso porque la motivación que tenemos es Jesucristo el buen Pastor, eso nos ayuda a no ser ambiciosos y a no tratar de lucirnos con los dones que Dios nos da, sino saberlos poner al servicio de los demás hasta el fin de nuestros días”, apuntó.

Aunque para Monseñor su servicio a la Iglesia lo ha dejado satisfecho, consideró que para algunos probablemente no fue lo esperado, sin embargo dijo: “no estoy para el gusto, pues trato de ser un servidor de la Iglesia y en verdad la amo, puesto que la Iglesia me entregó unos papás a quienes agradezco su amor de esposos, quienes me entregaron la fe, me acompañaron en el amor y me enseñaron a servir, por eso vivo agradecido”.

Arzobispo de San Luis Potosí, Jesús Carlos Cabrero Romero / Martín Báez

Finalmente comentó que, aunque su labor como arzobispo concluye, su trabajo de entrega de vida continuará hasta sus últimos días, por ello, después de que el Papa Francisco elija a un nuevo arzobispo para SLP, Monseñor afirmó que a través de la escritura buscará transmitir su conocimiento a los fieles, sacerdotes, religiosas y religiosos, es decir, publicar libros que contribuyan a la formación de otras personas que se quieran dedicar a la vida espiritual y religiosa.

Jesús Carlos Cabrero Romero recibió la ordenación sacerdotal en su tierra natal, el 12 de abril de 1972; en octubre de 2008 el Papa Benedicto XVI lo nombró Obispo de la Diócesis de Zacatecas donde ejerció hasta el martes 03 de marzo de 2012, fecha en la que fue nombrado Arzobispo de la Iglesia Potosina. El 16 de mayo ese mismo año tomó posesión como Tercer Arzobispo y Décimo Tercer Obispo en la historia de la Arquidiócesis que actualmente encabeza.

