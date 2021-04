Mónica Rangel se compromete con comerciantes a impulsar su crecimiento

La candidata a gobernadora de MORENA, Dra. Mónica Rangel reconoció el papel fundamental de los comerciantes en la economía de las familias y se comprometió a encabezar un gobierno que brinde los apoyos y las condiciones necesarias para el desarrollo de sus negocios.

En un encuentro junto a Xavier Nava candidato a la presidencia municipal de la capital del estado, con integrantes de la Unión de Comerciantes de Puestos Fijos, Semifijos y Ambulantes Benito Juárez, los candidatos del Movimiento de Regeneración Nacional que fundó Andrés Manuel López Obrador llamaron a la unidad para hacer realidad el cambio que requiere San Luis y que sectores estratégicos como el comercio potosino pueda crecer.

La Dra. Mónica expresó la urgencia de terminar con el exceso de trámites que no apoya y sí obstaculiza a los comerciantes, así como la que impide que un adulto mayor no pueda cobrar su pensión, por no tener la CURP o cualquier otro trámite de los ciudadanos.

“Hay que evitar esos obstáculos para que ustedes pueden crecer, mejorar sus servicios, mejorar la atención que están otorgando, y los vamos a acompañar para apoyar su crecimiento” indicó.

La Dra. Mónica, señaló que a través de estrategias como “Lazos por el Bienestar”, se impulsará a los sectores económicos de comunidades y cooperativas, para poder crecer sus negocios, adquirir maquinaria y lo que requieran para desarrollarse.

“Con apoyos directos a la gente, vamos a apoyarles para que puedan crecer y mejorar su infraestructura”, indicó, y agregó que las empresas que contraten a más mujeres que hombres, recibirán beneficios fiscales.

Finalmente, los candidatos hicieron un llamado para que el próximo 6 de junio todo San Luis vote todo por MORENA porque es en este Movimiento donde está el cambio verdadero que el estado requiere.

