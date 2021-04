Mónica Rangel respalda abanderados de Morena a las alcaldías de Soledad y Salinas

Al refrendar su compromiso de encabezar un gobierno que sí hará equipo con las y los presidentes municipales para hacer realidad los anhelos de seguridad y bienestar de la gente, la Dra. Mónica Rangel candidata a gobernadora de MORENA aseguró que con Elizabeth Torres cambiará el rumbo de Soledad de Graciano Sánchez.

La Dra. Mónica acompañó a la candidata a la presidencia municipal en el inicio de su campaña en un acto que contó con la presencia de simpatizantes y ciudadanos, y al que asistieron también candidatos y líderes del Movimiento de Regeneración Nacional a quienes convocó a ir en unidad para llevar el mensaje de esperanza, caminando de casa en casa, visitando todas las colonias y todas las comunidades.

La candidata a la gubernatura de San Luis Potosí dejó en claro que sólo en MORENA está el cambio verdadero; "todas y todos los morenistas vamos en un solo proyecto para trabajar duro y dar la cara a la gente de frente inspirados en nuestros principios sin mentir, sin robar y sin traicionar" indicó.

Destacó que MORENA triunfará porque es el proyecto de la gente, de las mayorías y de todas las potosinas y potosinos en favor de la seguridad, del empleo, del agua, de la salud, de los servicios públicos. "Este 6 de junio vamos todos a votar por el Movimiento de Regeneración Nacional", puntualizó.

En Salinas de Hidalgo, la Dra. Mónica Rangel se comprometió a hacer equipo con el Dr. Sergio Martínez, candidato a la presidencia municipal para hacer posible la transformación del municipio y llevar el bienestar y progreso a quienes más lo necesitan.

"Hoy aquí en Salinas estamos las mujeres y hombres libres que estamos dispuestos a luchar para cambiar las cosas que más nos duelen: gente que no tiene para comer, familias sin agua, madres que lloran por que sus hijas no aparecen, personas que buscan trabajo y no lo encuentran, mujeres que son violentadas, jóvenes que caen en adicciones" dijo ante simpatizantes y ciudadanos reunidos en el inicio de la campaña del Dr. Sergio Martínez.

Al señalar que MORENA es un movimiento que no deja a nadie fuera, la Dra. Mónica convocó a ir con determinación y con fuerza a conquistar las calles porque sus candidatos representan el proyecto de la gente, de las mayorías, de todas las potosinas y potosinos.

"Hoy reafirmo mi compromiso, de trabajar con Sergio quien va a consolidar la transformación en Salinas porque es un hombre que trabaja para la gente, y que hará equipo con la gobernadora" dijo la candidata del Movimiento de Regeneración Nacional.

La Dra. Mónica Rangel aseguró que en MORENA están quienes tienen la convicción de transformar a San Luis, para trabajar en la Huasteca, en el Altiplano, en la Zona Media, en los municipios de la Zona Centro, por las mujeres, los jóvenes, por el campo, por el turismo, por la salud, por el empleo, por las personas que más lo necesitan.

"El próximo 6 de junio todos vamos a votar por el Movimiento de Regeneración Nacional, en unidad y con determinación. Todo San Luis, todo MORENA" finalizó.