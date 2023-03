Minipíldoras para su Salud | La Seguridad durante su Cirugía

Uno de los objetivos de cualquier tratamiento es brindar seguridad, según David Sackett, uno de los fundadores de la Medicina Basada en Evidencias. Brindar seguridad en el tratamiento que hará que el paciente recupere ese estado de bienestar biopsicosocial que tenía antes de reconocerse enfermo. Tradicionalmente los tratamientos quirúrgicos eran el último recurso que se aplicaba al paciente. Desde el siglo pasado esto cambió. Se hicieron avances importantísimos y ahora hasta hemos ido hacia el otro extremo en el que decimos que sólo se tratará de una cirugía pequeña que le permitirá estar en casa el mismo día, lo cual no es cierto del todo.

En los últimos años la cirugía de mínima invasión, laparoscópica o por los hoyitos, se ofrece incluso como una cirugía sin riesgos y que no le dejará cicatriz.

-Oiga dotor, quesque quieren operar a la María, quesque porque tiene piedras en la viscula- dijo vehemente Pedro, el gordito que operaron del apéndice. Primero, Pedro, los médicos no “queremos” operar a María, es ella la que necesita una cirugía ya que tiene una indicación precisa que son las piedras en la vesícula biliar. Tiene mejor oportunidad porque será programada y por laparoscopía, y no como tú que llegaste a urgencias con el apéndice perforado por no ir a tiempo, ya ves la heridota que te tuvieron que hacer. ¿Pero la cirugía de María es riesgosa? Volvió a preguntar Pedro. Todo procedimiento quirúrgico por más pequeño que sea, como tronarte un barro, tiene riesgo, depende del tipo de cirugía, pero sobre todo del paciente y su enfermedad. También hay que agregar el riesgo de las enfermedades que tiene el paciente como la diabetes y la alta presión, o si fumó y tiene desechos los pulmones.

Los riesgos de cualquier cirugía hay que disminuirlos y aumentar la seguridad de que todo saldrá bien. Esto inicia con los estudios que se hacen antes de la cirugía. Los exámenes de laboratorio, los rayos X, el electrocardiograma y la valoración preoperatoria que realiza generalmente un Internista, son fundamentales para disminuir los riesgos.

También para algunas cirugías se solicita tener sangre en reserva ya que pueden requerir una transfusión. Durante la operación para retirar la vesícula biliar porque tiene piedras, la técnica por laparoscopía reduce el daño que causan las heridas (incisiones) grandes y la recuperación es más rápida. El cirujano reduce los riesgos haciendo una separación de los órganos adecuadamente hasta lograr lo que se llama una visión crítica, es decir, que todas las estructuras que componen las vías por donde pasa la bilis desde el hígado a la vesícula y al intestino sean identificadas.

También, dependiendo del grado de inflamación se usará algún antibiótico para limitar la posible infección que complicara la cirugía. El cirujano puede realizar un estudio de rayos X durante la cirugía para ver la anatomía de las vías biliares o para descartar que haya piedras también en ellas. Actualmente también puede realizar un estudio que aumenta la seguridad durante la cirugía, es el uso de un material fluorescente que permite ver las vías biliares y reduce así la posibilidad de que sean lastimadas. Este novedoso método requiere de preparar al paciente durante unas horas antes de la cirugía y además requiere de equipo especial, consistente en una cámara que usa un filtro para ver la fluorescencia.

Los estudios durante la cirugía podrían aumentar los costos, pero evitan complicaciones y bien vale la pena la inversión, sobre todo si la vesícula está muy inflamada (aguda).

Lo cierto es que cada día las cirugías son más seguras. Los procedimientos quirúrgicos por lógica, no pueden ser realizados por telemedicina, medio que con la pandemia de Covid-19, incrementó su uso, hasta llegar a hacerse de rutina que el médico dé “consultas” sin tocar o explorar al paciente, si acaso le pide exámenes de laboratorio.

En ocasiones son “médicos” extranjeros que incluso cobran la consulta en dólares.

¿A quién toca regular esta situación a todas luces anómala? La protección del derecho a la salud tan cacaraqueado y las medidas legales que sólo se aplican a profesionales que tienen en regla sus documentos nos llevan a deducir que debería ser la COFEPRIS o la COEPRIS o los Servicios de Salud, que podrían recurrir a la Policía Cibernética contra los charlatanes.

Mientras se llena este vacío en las leyes, el consejo es que en caso necesario recurra a un Cirujano General Certificado.