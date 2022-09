Minipíldoras para su salud

Economía vs Higiene

Desde el año 1969 en el Distrito Federal, inició el programa Mercado sobre Ruedas, con el propósito de que los productores de alimentos los llevaran directamente a las amas de casa para así reducir costos. Pronto se extendió el programa a todo México.

¡Pásele, pásele Güerita, en este camión está más bara! Se creó así un sistema de distribución que luego tomó los aspectos reales de la economía de mercado. Se dijo que estos mercados serían como los tianguis ancestrales, de esos que los pueblos originarios mantenían en los pueblos mágicos, como en la huasteca.

Pues bien, si eres campesino sembrador, te dedicas a eso, y tu producto tiene que ser comercializado por otro que tenga tiempo, claro está que a veces hay como diez intermediarios entre el productor y la sufrida ama de casa, al menos así me lo dijo la Licenciada en Economía y Ama de Casa Karla Smith, esto ocasiona el aumento en el precio “Se trata de que todos ganen”, aún el ama de casa que no tiene que ir hasta el centro de la ciudad, donde se sitúan generalmente los mercados, me volvió a decir la Licenciada.

A más de cincuenta años de iniciado este sistema de distribución de alimentos, se fueron improvisando puestos semifijos con un característico toldo rosa, donde además de los alimentos crudos, se agregaron puestos de comida preparada (para llevar o comer ahí), así como como ropa usada y electrodomésticos, y pececitos de colores y perros guardianes.

La evolución de estos mercados llevó a que las medidas de saneamiento ambiental y específicamente las medidas para la distribución y venta de alimentos sean un cero a la izquierda.

Iniciaremos porque están en la calle, por donde pasan vehículos de motor que levantan polvo. No hay acceso al agua potable y corriente, por lo que en ocasiones se usa para lavar las frutas y verduras el agua de alguna fuente cercana (la verdura previamente regada con aguas negras).

Aunque pocos tienen contrato con CFE y algunos se cuelgan de “diablitos”, generalmente lo usan para poner música, y no llevan refrigerador, sustituyendo este por hieleras dudosamente lavadas.

Las medidas exigidas para la venta de carne, pescado o pollo pues no existen.

Los antiguos anafres fueron sustituidos por gas butano, agregando así riesgo de explosión y de que alguien pueda caer en el cazo de las carnitas, con las consecuentes quemaduras. Para los creyentes diremos que la mano de Dios ha obrado en que no ocurran accidentes lamentables.

Si bien las autoridades de salud a través de la COEPRIS dan cursos de capacitación a los locatarios de los mercados, que en San Luis Potosí son: El República, El Camilo Arriaga, La Merced o Tangamanga, El Revolución y El Hidalgo, dada la movilidad de los tianguis, esto no se logra. Los comerciantes móviles tienen que pagar su cuota de piso y a la “organización” para trabajar. Quedaron lejos los requisitos de usar bata y gorro para los vendedores y los permisos sanitarios, lo que hace que contrasten con los supermercados de las grandes cadenas comerciales, que también hace más de medio siglo mi madre me dijo que desplazarían a las tienditas; diga No a los camiones ambulantes CONASUPO, decía el comercio fijo.

Siendo obligación de los municipios, me pregunto: ¿Hace cuántos años los municipios no inauguran un mercado verdadero? Un mercado donde se proteja la salud de todos los ciudadanos. ¡Pase marchante, aquí está todo fresco, aquí compra su amiga Karla! ¿Cómo supo este vendedor que somos amigos nada más? ¿Sabrá también que sus papás la llamaron así por Karl Marx y Adam Smith?

Por lo pronto, llegando a casa lavo bien la fruta con agua filtrada, pues está llegando una muy revuelta, creo que llega del Realito.

Dr. Marco Antonio Vázquez Rosales.

Cirujano General.

Facebook: Marco Vázquez