Minipíldoras para su salud

El trabajo enferma

Las enfermedades y accidentes derivados de la actividad laboral son motivo de estudio de la especialidad llamada Medicina del Trabajo, considerando al italiano Bernardino Ramazzini como su fundador, por su trabajo publicado en 1700.

Quam artem exerceat (¿Cuál es su ocupación?) preguntó el Dr. Goody Worker recordando su estancia en Parma, donde Ramazzini se formó como médico.

La pregunta se la hizo a Covidio Pérez, quien aún enfundado en su blanco traje de “astronauta” que él había comprado, le respondió que había terminado sus estudios y no tuvo otra opción que contratarse para laborar donde estaban los enfermos de la pandemia, que hacía diecisiete días había entrado a trabajar y desde hacía 48 horas, se sentía con fiebre y tos seca.

El Dr. Worker levantó una ceja y sólo murmuró: ¡Otro más que se contagia, a ver si no se muere! Al terminar su turno, y degustando un café, el doctor meditó sobre la salud de los trabajadores y cayó en la cuenta que una cosa es la Salud Ocupacional, donde estaba Covidio, pues su problema derivaba de las condiciones de trabajo, de que los primeros días no tenía su traje de protección, pero que directamente su enfermedad no era causada por el trabajo, si no por un agente infeccioso.

Para evitar estas enfermedades se deben implementar medidas preventivas, mismas que el trabajador debe conocer, pero sobre todo no olvidarlas y menos transgredirlas ya que un buen número de accidentes en la industria suceden por esto.

Situación diferente la del paciente que había consultado antes, quien trabajaba desde hacía aproximadamente diez años con asbesto y ahora su pulmón estaba afectado y tenía EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), parecido a los canteros que el doctor había conocido en su infancia y tosían mientras producían un agradable sonido musical al golpear el cincel con el martillo, con una nube de polvo que aplacaban esparciendo agua con la boca, protegidos sólo con su paliacate rojo y así obtenían hermosas piezas de cantera rosa.

También le vino a la memoria el color pajizo de la piel de los pintores que permanecían por horas usando solventes que los ponían en onda. Y luego los trabajadores de las oficinas que se les desconchaba su manita por el uso del ratón al estar usando los ordenadores (le gusta este término castizo). Y los cirujanos que pueden tener “codo del tenista” si permanecen muchas horas trabajando con pinzas para mínima invasión, no ergonómicas, y se daña el codo al no tener una buena posición durante el trabajo.

También repasó los buenos avances en legislación laboral y seguridad social, y recordó la Ley Federal del Trabajo, en donde un apartado se refiere a estas enfermedades que tienen como factor productor las actividades en los trabajos. Por lo tanto, es importante el estudio de condiciones de toxicología, microbiología, ergonomía, psicología, sociología y derecho, que llevan a que exista una especialización en Medicina del Trabajo.

El Doctor puso una vieja grabación del dominicano Amancio Beltrán, “El negrito del Batey” donde refiere que el trabajo se lo deja todo al buey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. Y recordó otras expresiones de un amigo: Si el trabajo fuera bueno, ya nos lo hubieran quitado los gringos, y cómo no será malo el trabajo, que hasta enferma.

Deseando que nunca tengan síndrome de Bournout, que en ocasiones en mi rancho dicen que es “güeva”, seguiremos laborando, para ganar el pan con el sudor de la frente. Bien por el proyecto de actualización de las Tablas de Enfermedades del Trabajo y la de Valuación de Incapacidades, presentado por la Secretaria Luisa Alcalde.

¿Desfilaron?

Dr. Marco Antonio Vázquez Rosales

Cirujano General

Facebook: Marco Vázquez