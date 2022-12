Minipíldoras para la Salud | La salud de María

El embarazo es un estado que cursa en la mayoría de las veces sin complicaciones, por lo que se ha denominado estado de buena esperanza. Así es que cuando a nuestra amiga María, nos informó que ya la iban a incapacitar en su trabajo porque ya mero se iba a aliviar de su primer hijo, pues me alegré y recapacité en varias situaciones y me imaginé la situación de la María que aparece en las tarjetas de Navidad, ya sea electrónicas o algunas rarezas impresas.

La mujer pasó al lado laboral, al dejar el hogar del que durante siglos fue la reina o la esclava o quien organizaba la casa.

Las necesidades sociales hicieron que la mujer ya no solamente supiera hacer de comer y atendiera al marido, ahora también el desarrollo tanto intelectual y de escolaridad, le permitió avanzar en el contexto social o bien la necesidad de convertirse en un ser económicamente productivo y con el doble papel de proveedora y reina del hogar, también aumentó su trabajo.

Obviamente la mujer es el elemento indispensable para mantener a la humanidad en este mundo, es decir es la encargada de la procreación. Así que se ha avanzado en derecho, pero en lo prenatal, como buenas madres, la incapacidad es para proteger al bebé y luego secundariamente a la madre, lo que es una paradoja. Sin embargo, hay que reconocer que en salud materno-infantil se han tenido avances.

Iniciaremos por decir que en salud reproductiva, los embarazos pueden planificarse. Y aquí inicia las reflexiones en cuanto a la salud de María: un arcángel, Gabriel, le anunció que concebiría, lo que la puso en peligro de muerte, pues ella no había conocido varón y según las reglas de su tiempo podría haber sido apedreada hasta morir, si a José no le hubiere sido revelada la obra de Dios. Inició su embarazo y en ninguna parte de los evangelios se menciona que haya tenido control prenatal como se recomienda actualmente. Es decir que en esa época los médicos prácticamente no se metían con el embarazo y se dejaba la atención hasta la hora del parto a las comadronas o parteras empíricas.

En tanto el primo de Jesús, también estaba en gestación y cursando su madre Isabel con un embarazo de alto riesgo, pues ella era primigesta añosa. Nuevamente la fe hizo que cuando nació este primito de Jesús, su papá, Zacarías, volviese hablar, después de que escribiese en una tablilla que se llamaría Juan. Interesante desde el punto de vista médico el por qué había perdido el habla.

Otra observación es que María era joven, lo contrario a Isabel, aunque no se indica que hubiese sido un embarazo en adolescente que tanto apura ahora a nuestras autoridades de salud y laborales y a los economistas. Como que María no estaba muy quieta y se fue a visitar a su prima.

Luego ya viviendo con José, se le ocurrió al tal Augusto, el Cesar de Roma, contar a los judíos y entonces tuvieron que hacer un viajecito de unos 103 Km y con María en el último mes de su embarazo para llegar de Nazaret a Belén, parece que en burro, con el consabido traqueteo.

¿Por qué fueron a Belén? Creo que José tenía unas tierritas en ese lugar, como descendiente de David. María no llevaba el pase para la atención del parto en alguna institución de salud, y creo que ni centro de salud había en Belén (como en algunas comunidades de nuestra Patria) y no había sido vacunada contra el tétanos, sin embargo su parto fue sin complicaciones (eutócico decimos los médicos) y el niño colocado en un pesebre calentado por un buey y una mula, pues ni siquiera tenían reservaciones en un hotel.

El hijo de Dios había nacido y su palabra sería revolucionaria. A la amiga María le deseamos también la mejor de las maternidades y a todos ustedes les deseo una Feliz Navidad.

Dr. Marco Antonio Vázquez Rosales.

Cirujano General

Facebook: Marco Vazquez