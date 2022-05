Minipíldoras para la Salud

Belleza y seguridad

Las disciplinas quirúrgicas de la medicina implican un entrenamiento formal de quien las ejerce, tanto teórico como práctico. Las competencias adquiridas deben ser garantizadas a la sociedad mediante una certificación, que está enmarcada en los artículos 81 y 272Bis de la Ley General de Salud.

La cirugía tuvo un gran avance en el siglo XX, con progresos en el control de tres factores: el dolor, la hemorragia y la infección.

La Anestesia hizo que ya no hubiere dolor durante la cirugía. Esto ha puesto en el subconsciente colectivo que si no duele, el procedimiento es sencillo y no hay complicaciones, lo que es totalmente falso.

Los progresos en la lucha contra los microbios, donde destaca Lister, Pasteur e Ignaz Semmelweis quien propuso el lavado de manos, que se puso de moda desde hace dos años.

Estos avances hicieron que se fueran desarrollando especialidades con características definidas, entre ellas la Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética. Esta disciplina tiene por objetivos la reparación y reconstrucción de defectos y deformidades de los tejidos, ya sea que estos defectos sean congénitos es decir que se generan durante la formación del nuevo ser o bien adquiridos durante la vida. Pretende restaurar la apariencia y sobre todo la función de estructuras superficiales como profundas de cualquier región del cuerpo. Quienes ejercen la Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética tienen una preparación inicial en Cirugía General y luego de 3 a 4 años más de entrenamiento.

Su campo de atención es amplio y se tienen que tomar cursos en alguna área como sería la cirugía de mano, la cirugía de cara, o microcirugía. La cirugía plástica mexicana tiene gran prestigio y grandes exponentes como los Doctores Ortiz Monasterio y Guerrero Santos.

Es el área estética donde se realizan cambios corporales demandados por los modelos de belleza contemporáneos, que van desde cirugías contra el envejecimiento, hasta remodelación corporal ya sea retirando parte de los tejidos que sobran, como en los pacientes sometidos a una cirugía para bajar de peso cuando hay obesidad mórbida, o agregando algún implante para resaltar partes corporales.

¡Sin tetas no hay paraíso! dijo Mary la despechada. No haré alusión ahora al financiamiento que reciben algunas chicas para embellecerse de acuerdo con los cánones de sus patrocinadores que las prefieren “llenitas”, ni tampoco a aquellas que presentan trastornos de la percepción de la imagen corporal y van una y otra vez con los cirujanos plásticos, quienes tendrán que ser muy éticos y enviar a esa paciente con el psiquiatra, pues su enfermedad radica en la mente.

Aunque la mayoría de los procedimientos estéticos se hacen en mujeres, ahora los hombres también recurren a ellos, claro: “por motivos de trabajo”.

Como toda cirugía, también lleva riesgos. Pero el mayor riesgo es que algún médico sin especialidad o alguien que ni siquiera es médico lo realice, “solo yo sé lo que te inyecto para tu belleza”, dijo Juana Matabellas, o si no, pregunten a la Guzmán. Gracias a su escándalo, los diputados trabajaron, ¡sí! y surgieron los artículos 81 y 272Bis, lo que los cirujanos solicitaron por años. Lo barato sale caro y en este caso sí aplica.

Los servicios de salud que dependen del estado no cubren los procedimientos estéticos. La Asociación Mexicana de Anestesiología ha recomendado a sus miembros no participar con médicos que se dicen estéticos, que no sean cirujanos plásticos certificados por la corresponsabilidad que tienen.

La mejor recomendación para quien desea un procedimiento estético es que verifique que el cirujano sea un especialista en Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética, certificado. Eso lo puede ver en la página de la AMCPRE o del Consejo de Cirugía Plástica.

No me odien por ser bonita, dijo aquella.