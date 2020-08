Mínimos aspirantes a prepa se quedan fuera

Aún no hay resultados de los estudiantes que podrían quedarse sin alguno de los espacios destinados para la educación preparatoria, faltan pocos días para que cientos se percaten sí pudieron o no conseguir uno de los codiciados espacios en este nivel educativo, advirtió la Directora General del Sistema Educativo Estatal Regular, SEER, Griselda Álvarez Oliveros.

Son varios los subsistemas educativos que estarán recibiendo población estudiantil para el nivel medio superior, aunque aún en su mayoría no dan a conocer quiénes fueron rechazados durante la presentación del examen de ingreso, que en su mayoría fue presencial.

Los subsistemas en los que se puede estudiar en San Luis Potosí, es el Colegio de Bachilleres, COBACH, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, CECYTE, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP, Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios, UEMSTIS -antes DGTI-, Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar. UEMSTAyCM, -antes DGETA-, además del tele bachillerato comunitario, y preparatorias incorporadas al Sistema Educativo Estatal Regular, SEER.

Apenas hace unos días, aplicaron examen de admisión el Colegio de Bachilleres, CONALEP, Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, el Sistema Educativo Estatal Regular, pero los resultados se tendrán hasta después del día 23 de agosto, por lo que aún no se puede hablar de número de aspirantes no aceptados.

Sin embargo en un sondeo ocurrido con los principales titulares de la educación media superior, señalaron que se harán grandes esfuerzos para no dejar ir a los jóvenes que busquen un espacio.

Griselda Álvarez Oliveros, Directora General del SEER, explicó que se aplicaron 5 mil exámenes de admisión, y desconoce a cuántos podrían rechazar en sus preparatorias, sin embargo la instrucción del gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras, es que se acepten al cien por ciento, aunque la modalidad actual por la pandemia por Coronavirus es distinta.

Por su parte Mario García Valdez, refirió que en este año se aplicaron 2 mil 100 exámenes de admisión y sólo se aceptarán 2 mil, por lo que cien serán rechazados aunque planea reubicar a los que no lograron su cometido.

En el caso de Colegio de Bachilleres, la directora general, Marianela Villanueva Ponce, refirió que se aplicaron más de 6 mil evaluaciones de aceptación, aunque aun no le llegan los resultados hasta la semana entrante, por lo que no puede señalar cuántos se quedarán fuera “los que no entran al plantel que eligieron se les da la opción de otro que tenga más espacio, entonces esto lo sabremos la siguiente semana”.