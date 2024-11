Minera México, entre "los grandes deudores" que no han pagado el predial: Galindo

Tras reconocer que hay al menos un 25 por ciento de cuentas catastrales de usuarios que no pagan su impuesto predial, el alcalde capitalino Enrique Francisco Galindo Caballos, resaltó que entre ellos hay grandes deudores, como la empresa Industrial Minera México, cuyos directivos están dispuestos a pagar. “No dicen que no, pero tampoco no dicen cuándo…”, dijo.

Aclaró que hay un buen diálogo con ellos y “seguimos en proceso de que se pongan al día”.

Sin mencionar a cuántos asciende el adeudo, advirtió que a la Minera México “se le va a juntar el predial de 2025 y cada día va se les va a hacer más complejo”, pero insistió en que se está en pláticas para esclarecer los montos de adeudo de ese impuesto. “Hay buen entendimiento”, aseveró.

Recordó que el impuesto predial, es uno de los muchos pagos que la ciudadanía debe realizar para seguir contribuyendo con la ciudad, porque su recaudación es uno de los impuestos que van directamente a la inversión en obra pública.

En este sentido, recordó que la administración que encabeza resolvió un paquete de descuentos de fin de año, no solamente en el impuesto predial, sino también en otros rubros, como las multas de tránsito o las licencias de funcionamiento comercial o de construcción.

“estamos incitando a más gente a pagar impuestos, hay un 25 de cuentas catastrales que no se pagan, y seria extraordinario que pagaran y eso ayudaría muchos a la ciudad”, comentó.

Citó que hay más de 200 rubros de pago al Ayuntamiento, y que con el paquete de descuentos espera que más gente se acerque a pagar. “A la gente le gusta estar al corriente”, dijo y que con tales facilidades, se espera que ello ocurra.

Galindo Ceballos reconoció que la conversión de la delegación de Villa de Pozos a municipio obligó a la toma de decisiones para que no afecte presupuestalmente a la capital potosina.

“Estamos tratando de que Pozos nos impacte presupuestalmente lo menos posible que no desequilibre los ingresos, porque “queremos que le vaya bien a Pozos pero también a San Luis”.

“Estamos compensando y tratando de que aumenten también las participaciones federales y estatales; nos ha ido muy bien en recursos propios, somos de los diez mejores municipios que aumentamos la recaudación y nos ha ido muy bien, pero nos podría ir mejor si hay ajustes a las participaciones”, puntailizó.