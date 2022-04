Militares aplicarán la vacuna vs el Covid en San Luis Potosí

A partir de este jueves, la XII Zona Militar se suma con 35 brigadas móviles a la campaña intensiva de vacunación contra Covid-19, informó el teniente coronel de infantería DEM, José Rafael Jiménez Bermúdez, subjefe de Estado Mayor de la XII Zona Militar.

El subjefe de Estado Mayor de la XII Zona Militar señaló que las fuerzas armadas no sólo participan en temas de seguridad pública, sino de seguridad nacional, por lo que ante la pandemia, el Ejército Mexicano tiene la instrucción de incrementar la capacidad del sistema de salud, por lo que se ha sumado a la campaña de vacunación contra Covid-19 desde el arribo de las primeras vacunas al país, y ahora participará con brigadas móviles en el estado este fin de semana.

Informó que este jueves llegó un nuevo embarque de 25 mil vacunas de AstraZeneca, mismas que serán distribuidas a diferentes instituciones de salud para ser aplicadas durante este mismo fin de semana en los centros poblacionales.

La XII Zona Militar participará con 35 brigadas móviles que acudirán a centros de trabajo, plazas comerciales, parques, plazas, inclusive existe la posibilidad de que las personas se organicen por colonia, asociación o grupos de al menos 30 individuos que deseen aplicarse primera, segunda o tercera dosis, y el Ejército acudirá a vacunarlos.

Con ello se busca acercar la vacuna a personas que por su actividad, no pueden desplazarse a los módulos de vacunación; aunque no descartó que se pueda acudir a domicilio para inmunizar a personas que no pueden desplazarse, señaló que se dará preferencia a quienes se organicen por grupos.

Destacó que ya ha quedado demostrado que la vacunación ha contribuido a controlar la pandemia y ha permitido retomar diversas actividades, por lo que invitó a la población que aún no ha iniciado o no ha completado su esquema de vacunación, a que lo haga durante este fin de semana.