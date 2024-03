Militancia debe decidir candidaturas; sabe situación de cada municipio: Liliana Flores

La diputada panista Liliana Guadalupe Flores Almazán señaló que deben ser los militantes quienes definan las candidaturas en cada partido, porque son ellos quienes conocen las características y exigencias de los ciudadanos, luego de que prácticamente quede fuera de cualquier posibilidad de ser candidata a algún cargo de elección popular.

El Distrito 13 con cabecera en Tamuín, que ella representa, fué siglado para el PRD y deberá ser una persona indígena la postulada, en la coalición “Fuerza y Corazón por San Luis”, por lo que prácticamente la legisladora blanquiazul se quedará fuera de la contienda electoral.

“Toda mi vida he militado en Acción Nacional, puedo hablar sobre los procesos internos de mi partido, y los del PRD los desconozco; he tenido comunicación con la dirigencia y considero que soy una diputada que conoce el distrito y bastante bien, en comparación a cualquier otra persona que pueda estar aspirando. Esperaré los tiempos del PRD”.

Flores Almazán expuso que desconoce si hay mas aspirantes a la candidatura, “se habla y se dicen nombres, pero de manera oficial y de manera personal, tanto con quien dirige al PRD a nivel de Estado, no ha mencionado ningún nombre, estaremos esperando”.

Sobre los problemas internos de la coalición, ya que en Ciudad Valles el PRI no quiere al candidato que impuso el PAN –José Luis Romero-, la diputada dijo que “todas las elecciones son de las bases, on las que hacen la campaña, las bases y la militancia de los municipios son los que conocemos la tierra, los que conocemos las características de cada una de las regiones y sabemos de las necesidades; cuando no se toma en cuenta las bases, definitivamente hay rupturas”.