Migrantes en tránsito, sin síntomas de coronavirus

Desde febrero pasado que incrementó ligeramente la llegada de migrantes en tránsito hacia Estados Unidos, se mantiene en 20 la cifra promedio de personas que arriban a la Casa del Migrante en la entidad potosina, pese a la alerta nacional por la propagación del Covid-19.

En suma y de acuerdo con la cifra anterior, diariamente se cuenta con un sostenido de alrededor de cien personas, de las cuales mientras unas llegan otras siguen su camino.

Local Embajada de Japón dona 38 mil dólares a Casa del Migrante

De acuerdo con el padre Rolando Maldonado Salas, director de la Casa del Migrante, no solo por la contingencia sanitaria por el Covid-19, si no de forma protocolaria, al llegar cada migrante se les realiza una serie de cuestionarios para conocer su ruta y determinar si hubiera estado o no en riesgo de contagio.

Destacó que es común que los migrantes arriben a la entidad y a la Casa hogar presentando cuadros de enfermedades respiratorias agudas lo que continúa registrándose, sin embargo y ante la contingencia médica, se ampliaron las medidas y protocolos de revisión a su llegada de tal forma que estos permitan identificar de manera oportuna cualquier posible caso de contagio.

A la fecha y luego de estas revisiones no se ha detectado a ningún migrante con posible contagio,reiteró el padre Rolando que en marzo se mantiene el promedio diario de migrantes que se registró en febrero cuando se incrementó con respecto al mes anterior.