Miembros de organismos empresariales participarán como observadores electorales

Miembros de algunos organismos empresariales participarán como observadores electorales en las votaciones del próximo 06 de junio, con el objetivo de vigilar que el proceso de elegir al nuevo gobernador, alcaldes, y diputados locales y federales se lleve a cabo en un ambiente de paz, con apego a la legalidad.

En entrevista el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO-SERVYTUR), Juan Servando Branca Gutiérrez, informó que de parte de este organismo se inscribieron al menos a 10 observadores electorales que recibieron ya la capacitación a través del Instituto Nacional Electoral (INE), y han sido acreditados por parte del mismo para ser observadores en distintas casillas.

"Nosotros inscribimos un número de observadores electorales y tuvieron ya la capacitación antes del 18 de mayo, se les va entregar su gafete y ellos harán la labor de observar que todo vaya en sana paz durante el proceso de las votaciones", expresó.

No obstante, aclaró, aunque algunos afiliados participarán como observadores electorales no quiere decir que pueden intervenir en el proceso de la votación, pues una de las normas más importantes es que no pueden entrometerse, ni señalar ni cuestionar a ningún persona, su deber tan sólo es observar, anotar cualquier irregularidad y pasar el reporte.

"Esa es la función de un observador electoral, ser neutral y esperemos que toda la ciudadanía ejerza este derecho al voto con civilidad, con mucho compromiso y en un ambiente de paz", agregó.

Por su parte, el presidente de Industriales Potosinos A.C. (IPAC), Max Alejandro Ramos Regil, señaló que también se inscribieron 10 socios de este organismo como observadores electorales, y hay algunos otros que fueron seleccionados como presidentes de casilla; cada uno ya recibió su debida capacitación a través del INE.

De igual forma, dijo que en Ipac se inscribieron a un programa que tiene el INE para ser difusores del voto, en el cual el Instituto les comparte material audiovisual para difundir a través de las redes sociales, a fin de concientizar a los potosinos sobre la importancia de salir a votar y así incentivar la participación ciudadana.

"Nos inscribimos a un programa del INE y ellos nos dieron las pautas para mandar el material de promoción del voto y difundirlo en redes sociales principalmente con el #YoSíVoto", añadió.