“Mi llamado es para unirnos por la ciudad”: alcalde

Tras la mención de que pudiera ser candidato a un escaño en el Senado de la República de cara al 2024, el alcalde capitalino Enrique Francisco Galindo Ceballos aseguró estar a disposición de los tres líderes nacionales de los partidos que lo llevaron al lugar que hoy ocupa.

“Respeto lo que mis líderes nacionales opinan; tengo claro donde ahorita nos ocupe la estrategia nacional”, dijo en entrevista tras concluir se segundo informe de actividades al frente del Ayuntamiento de San Luis Potosí.

“Soy un político que me gusta sumar a la estrategia, y si la estrategia nacional me dice quédate en San Luis en esta posición y ahí me voy a quedar, si me dicen vente a hacer una campaña de otro tipo ahí voy a estar”, aseveró.

Después que en especial Marko Cortés, dirigente nacional de Acción Nacional, lo mencionó como probable aspirante a una Senaduría, Galindo Ceballos citó que “me están dando la confianza y me pongo a disposición de ellos (de los líderes nacionales del PAN, del PRI y PRD)”.

Sobre su mensaje central durante su informe, de dejar la política a un lado para trabajar por San Luis Potosí, aseveró que su mensaje es la unidad. “Hice un llamado de ver más allá; a veces nos quedamos en el ahora y he querido ser un alcalde que gobierne para el futuro, y el futuro te depara muchas sorpresas”, destacó.

Reiteró su agradecimiento al gobernador Ricardo Gallardo por su apoyo, y que “me distinguió con su presencia, pero también había (durante su informe) personajes muy importantes a los que mi llamado era que nos unámonos por la ciudad”.

Aseguró que la sinergia con el gobierno estatal ha funcionado. “Hay coordinación, hay temas en los que no estamos de acuerdo pero no se sacrifica la ciudad, no se sacrifican los programas, seguimos avanzando…”, dijo.

Abordó nuevamente el tema de la municipalización de Villa de Pozos, y señaló que sigue estando de acuerdo, pero siempre y cuando el trámite esté apegado a derecho. “No es fácil ser municipio", resaltó.