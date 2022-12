“Mi Bús” le toca a empresarios del transporte: Margarito Terán

“Primero en tiempo, primero en derecho, así que a los permisionarios del transporte nos toca entrar de lleno al proyecto de transporte público en carril confinado, denominado ahora Mi Bus”.

Así lo expresó en entrevista con El Sol de San Luis el líder de transportistas de la zona metropolitana, Margarito Terán López, quien aseguró que están preparados para comprar las unidades BTR (Bus Transit Rapid), necesarias para el sistema de transporte de circulación continua.

Todo se basa en estudios de factibilidad socioeconómicos, explicó, “hay muchas compañías armadoras de autobuses, como Scania y Volvo, con los que tenemos excelente relación para poder adquirir los camiones que se necesitan”.

“Por eso no tenemos ningún pendiente, tenemos buenas relaciones con estas empresas armadoras de autobuses, si ellos ven que la operación es rentable le entran, si no, pues no le entran, así de fácil”,

Consideró que lo que sí debe de haber, “lo que se requiere, es una tarifa que haga la operación rentable”.

Todas estas empresas, añadió, tienen un equipo de logística y de proyecciones, si la operación es rentable para ellos te financian incluso el 100 por ciento de la misma, “dicen los abogados que primero en tiempo primero en derecho, así que a nosotros nos toca entrar de lleno”, reiteró.

Finalmente, Terán López sentenció que “las rutas del Metrobús les tocan a los empresarios del transporte de San Luis Potosí”.