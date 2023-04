Mexquitic, Villa Hidalgo y Alaquines, de los municipios que menos cumplen con transparencia

Mexquitic, Villa Hidalgo y Alaquines, son parte de los municipios que menos cumplen con transparencia y rendición de cuentas, así lo informó David Enrique Menchaca, presidente de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí.

En dónde también afirmó que los sindicatos de trabajadores del estado, así como algunos partidos políticos incumplen con sus responsabilidades de rendición de cuentas.

"Estos son los municipios efectivamente con más bajo cumplimiento que otros, por lo que tambien vamos a tener que echar nuestros procedimientos adelante. No hay nada de información, yo creo que han de ser diez municipios aproximadamente los que no cumplen, pero entre los principales sería Mexquitic, Villa Hidalgo y Alaquines. (...)También los partidos políticos y los sindicatos, al parecer piensan que no son sujetos obligados en la ley, pero lo son y también pueden ser sancionados".

Refirió que esto podría deberse a situaciones multifactoriales que van desde la falta de personal, ausencia de tecnología, si embargo, remarcó que estos contextos que pudieran estar presentando, no los exime del cumplimiento cabal de la Ley.

"Las razones pueden ser multifactoriales, puede traducirse en falta de personal, falta de tecnología, falta del conocimiento de la Ley, aunque esto no implica no hacerlo y entonces eso ha implicado multas , el desconocerlo no los exime del cumplimiento de la Ley".

Por lo que si bien señaló que en estos y otros municipios, sindicatos y partidos la rendición de cuentas es casi nula, la CEGAIP aplica la sanciones correspondientes a los entes obligados.