México vive una transición autoritaria: Lorenzo Córdova

El ex consejero presidente del INE Lorenzo Córdova Vianello advirtió que en México se está viviendo una transición autoritaria, al comprometerse los contrapesos, la división de poderes y prevalecer la sobre representación que ocasiona que algunos actúen como si la Constitución fuera una propiedad privada.

Al participar en el Foro Gobernanza Democracia Participativa organizado por el ayuntamiento de la Capital para integrar su Plan de Desarrollo, el ahora catedrático y columnista, dijo que el peor error sería querer volver al pasado, pensando que las cosas estaban mejor.

“Precisamente porque las cosas no estaban mejor es que se da lugar a un nuevo régimen político, de tal suerte que la participación democrática de los ciudadanos en todos los espacios posibles y de manera permanente, es la mejor alternativa para seguir buscando un cambio que beneficie al país”.

Diputados locales, regidores, funcionarios, empresarios y representantes de diversos sectores acudieron al evento, donde Córdova Vianello insistió en que el pensamiento y las actuación de que “la Constitución es lo que yo quiero que sea” cada vez nos aleja más del Estado de Derecho.

Criticó que no haya división de poderes y un ejemplo es que las Cámaras de Diputados y Senadores y los Congresos estatales, aprueban en 15 minutos cualquier iniciativa presidencial, sin siquiera leerla.

Opinó que es pertinente el anuncio presidencial de impulsar una ley contra el nepotismo en los cargos públicos porque no se deben usar estos espacios para el beneficio personal, pero “es fácil rastrear a los gobiernos del PAN, PRI y ahora MORENA, para darse cuenta que todos lo han practicado o lo practican y si no, ¿Quién es el secretario de Organización de MORENA?, entonces, hay que predicar con el ejemplo; verán pronto a la hija de una ex ministra de la Corte, registrarse para ese cargo”.

Córdova Vianello manifestó que ningún partido ha logrado erradicar los grandes problemas estructurales como la pobreza y menos distribuyendo dinero; la salud en México se ha privatizado porque, quien se enferma, acude a una clínica del doctor Simi y no al IMSS, no se mejora en educación y es muy tarde para decir que la inseguridad es culpa de otros gobiernos del pasado, cuando la sociedad se está cansando, puede optar por la desesperación y las soluciones autoritarias.

De las reformas electorales anunciadas para el próximo año, el ex consejero presidente del INE dijo que le preocupa la intención de desaparecer a los diputados plurinominales y a los senadores de primera minoría, porque las mayorías buscan actuar como si estuvieran solas y seguiría la elección popular de consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral, para que los árbitros no sean imparciales y respondan a los intereses de las mayorías que los eligieron, politizando su desempeño.

Puntualizó que la participación ciudadana depende de asumir la responsabilidad de salir de donde estamos y eso nos corresponde a todos, asumir que el destino del país está en nuestras manos, en asumir con decisiones los problemas colectivos.