México: país con mayor demanda de prótesis en el mundo

México es uno de los primeros países en el mundo con mayor demanda de prótesis, debido al número de personas amputadas a causa de la diabetes, por eso lo más común que se llega a necesitar son las prótesis de pierna.

Lo anterior lo refirieron, Simón Durán y Juan Carlos Camacho, responsables del Centro de Investigación y Desarrollo Ortésico, Protésico de San Luis Potosí, quienes refieren que esta enfermedad está dejando a muchas personas con muchas amputaciones inferiores.

Pacientes con accidentes, adultos con enfermedades, niños y personas de la tercera edad son los que comúnmente solicitan los servicios de este tipo.

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

Advierten que muchas personas se niegan a buscar una prótesis debido a que reniegan de la situación en que se encuentran, pues no quieren buscar la ayuda institucional.

Aunque refieren que hoy más que nunca, hay ayuda de las instituciones para poder atender la demanda de la población.

A quienes acceden a este tipo de prótesis, también le sugieren poder revisar en que institución adquieren su prótesis porque no todas cuentan con la calidad necesaria, algunas ni siquiera se modernizan, tampoco se capacitan para brindar el servicio adecuado lo que puede generar un gasto mayor para los pacientes y hasta secuelas médicas.

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

"Las prótesis los pueden ayudar a regresar a su trabajo diario, no todas las empresas se modernizan porque se requiere salir del país a Estados Unidos y Europa, porque en México no existía hasta hace un año la carrera de ortesis y prótesis en la UNAM Querétaro y es complicado porque no hay personas capacitadas en el área porque no existe en México".