México no puede avanzar con un gobierno autoritario: presidenta del Congreso

La presidenta del Congreso del Estado diputada Yolanda Josefina Cepeda Echavarría señaló que “no podemos avanzar con un gobierno autoritario y cuando se pudo, no se lograron los consensos para que avanzara la reforma eléctrica; se hizo una propuesta que no fue tomada en cuenta y ahí están los resultados, por no escuchar ni promover el diálogo comprometido por el bien de México, lo que resultó en un voto en contra razonado”.

Apuntó que “ojalá hubiese más recursos para que las madres solteras jefas de familia tengan proyectos que beneficien la economía familiar, que hubiese el apoyo solidario al campo que está en el abandono, los cañeros, agricultores, piloncilleros, cafetaleros, hay un abandono terrible en la huasteca”.

En los grandes temas que están en la agenda política nacional como la reforma eléctrica, se le debe apostar al diálogo entre las diferentes fuerzas políticas, para que prevalezca la paz y la tranquilidad por encima de la confrontación y la polarización.

Cepeda Echavarría manifestó que “vimos un ejercicio democrático en la Cámara de Diputados donde sin duda prevaleció el diálogo con las fuerzas políticas distintas a las que está en el poder; desde el inicio de este proyecto, hace seis meses, se buscó el diálogo responsable con el gobierno”.

Añadió que “hoy, en este ejercicio de democracia, las fuerzas políticas encabezadas por el PRI hicieron historia en México, un país que debe seguir el avance total y democrático, hay que ser respetuosos con las decisiones y conscientes de que el trabajo en equipo y uniendo fuerzas, las respuestas son contundentes”.

