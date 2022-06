México en el último lugar para la donación de sangre en Latinoamérica: OMS

México ocupa el último lugar en donación de sangre en Latinoamérica con una tasa del 5.19% según datos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, y San Luis Potosí en 2019 solo donó mil 37 unidades de sangre de forma voluntaria, que se sabe cada una sirve para ayudar a 3 pacientes.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí, acudió a una empresa de autos de nivel mundial en el municipio de Villa de Reyes que se unieron para llevar a cabo la Jornada de donación de sangre altruista, en donde participaron con ánimo de solidaridad, los trabajadores de la armadora.

La titular del IMSS en el estado, María Guadalupe del Rosario Garrido Rojano, agradeció la participación de directivos y personal de la empresa, quienes accedieron a que en sus propias instalaciones, se desarrollara esta estrategia para sensibilizar a las personas sobre la donación de sangre, la cual es un símbolo de solidaridad para quienes requieren de este elemento para salvar sus vidas.

En las instalaciones de la propia empresa, se dispusieron de los espacios adecuados para llevar a cabo los procedimientos de donación, así como de valoración médica, donde se atendieron alrededor de 20 trabajadoras y trabajadores diariamente.

Por parte del IMSS, personal médico del Banco de Sangre del Hospital General de Zona No. 1 realizó las entrevistas correspondientes para la valoración de los potenciales donadores, detección de riesgos de salud y atender cualquier evento adverso que pudiera presentarse. También participaron profesionales de Enfermería, quienes coadyuvan en el proceso de valoración.

Se reiteró el llamado a la población en general a sumarse a esta iniciativa de donar sangre de forma altruista; hizo énfasis en los requisitos: Estar sano, Tener entre 18 y 65 años de edad, Pesar más 50 kilogramos, No estar tomando antibióticos, Deberá contar mínimo con cuatro horas de ayuno, evitar la ingesta de alimentos ricos en grasa previos a la donación (huevo, carnitas, jamón, tamal, chorizo, milanesa, chicharrón, etcétera). Deberá transcurrir más de un año después de realizarse el último tatuaje, perforaciones o acupuntura, No estar embarazada ni estar amamantando, No tomar medicamento en la última semana, No haber ingerido las últimas 48 horas alcohol. Si padece presión alta pero está controlado, puede ser donador.

