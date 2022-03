México, dentro de los 5 países que peor trató la pandemia: investigadores

México se encuentra considerado dentro de los cinco países del mundo que peor trató la pandemia, no supo responder a las necesidades de los ciudadanos en materia sanitaria, afirmaron Azul Aguiar-Aguilar y Fernando Barrientos del Monte.

Los investigadores de Guanajuato y Nayarit, trajeron a la cuadragésima sexta edición de la Feria Nacional del Libro que organiza la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, el libro “Gobiernos, Instituciones y Derechos Frente a la Pandemia por Covid-19, Reflexiones desde la Ciencia Política”.

Se trata de un libro donde recopilan información de investigadores de México y otros países, como Azul Aguiar, Andrea Bussoletti, Rosa Alacio, Isidoro Cheresky, Manuel Alcántara, Salvador Martí, Alejandro Anaya, Alejandro Monsiváis, Fernando Barrientos, Mónica Montaño, Gerardo Berthín, Alessandra Pinna y Juan Mario Solís.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Entre las evaluaciones se destaca que desafortunadamente México aparece dentro de los primeros cinco países que tuvieron el peor manejo institucional dentro de la pandemia y entre sus argumentos se destaca que hubo muchas muertes, contagios y orfandad.

"Estamos dentro de los países que no se prepararon mucho antes de que llegará el virus, además se perdieron varios programas institucionales que pudieran haber sido soporte o apoyo, como fue el Seguro Popular y otros más no se modificaron. Políticas públicas que pudieran haber atenuado la trayectoria de los contagios y también somos uno de los países que tenemos más niños huérfanos porque sus padres murieron y sobre todo porque no hay políticas públicas que ayuden a apaliar los efectos de la pandemia en términos globales; desafortunadamente la información que realizamos y que sigue apareciendo, es que México, es uno de los países que tiene el peor manejo de la pandemia en el mundo".

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Refirieron que para atender contingencias sanitarias como la que vivimos se requería que tuviéramos figuras presidenciales que se tomaran en serio la pandemia, porque no es lo mismo tener a un presidente que le hace caso a las instituciones a un Jefe de Nación que niega la emergencia sanitaria.

"Esto tiene impacto significativo sobre todo en el número de contagios y en el número de vidas que se pierden".

