Mercados sin medidas de protección sanitarias

A pesar de que el Ayuntamiento de San Luis Potosí, mencionó en días anteriores que implementaría medidas de control sanitario para hacer frente a la contingencia por el Covid-19, actualmente los mercados del Centro Histórico, carecen de medidas sanitarias a implementar.

En un recorrido que se realizó en las instalaciones del Mercado República, Miguel Hidalgo y Tangamanga, se notó que son escasos los locatarios que implementaron filtros de sanidad en sus comercios, y es que la mayoría de los comerciantes han cerrado sus negocios de manera “temporal”, y los pocos que se animaron a continuar con sus labores desconocen las normativas de higiene y prevención que deben de seguir ante este problema de salud.

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

Para la señora Angelina Hernández , comerciante de productos de limpieza y plásticos en el Mercado República mencionó que “Algunos locatarios atinaron a decidir cerrar sus negocios, recogieron sus cosas y no han abierto, pero actualmente estamos esperando que vengan de parte de Municipio a indicarnos qué acciones debemos de realizar, no nos han dado indicación alguna, la mayoría suponemos que debemos hacer por lo que se ha mencionado en la televisión. Únicamente se ha notado que la clientela ha bajado, al igual que nuestra economía en más de un 60%. Los consumidores también decidieron realizar la dichosa “cuarentena”, y los pocos que llegan a venir para adquirir algún producto o artículo, solo han tomado algunas precauciones sanitarias como el uso del cubrebocas”.

Los mercaderes hasta el momento no han implementado alguna estrategia personal de cuidado, muchos de ellos se mantienen escépticos ante esta alarmante situación de salud pública, aunado a ello, el carente apoyo de parte de municipio por brindarles la información y protocolos necesarios para atender esta conringencia son escasos.

En el Mercado Hidalgo, Municipio solo consideró poner una infografía en la entrada de este recinto comercial, en la que se puntualizan las medidas sanitarias y preventivas a tomar en cuenta, para evitar la propagación del COVID-19. Sin embargo un 30% de los comerciantes decidieron cerrar algunos días sus negocios, sin dejar a un lado el temor que esto les ocasiona por las perdidas monetarias que se veràn reflejadas en su economía diaria. Así lo mencionó el señor Fidel, comerciante de ropa y accesorios dentro del mercado, quien dindicó que “Hasta el momento no ha venido ninguna autoridad municipal a darnos indicaciones para atender de manera correcta esta contigencia, se olvidan que somos comerciantes, que vivimos al día, desgraciadamente yo creo que no les interesa. Deben recordar que nosotros como locatarios y este espacio es perteneciente a Municipio y por ende deben atender a la población que es parte del comercio de la Capital, instruirnos y apoyarnos. No sabemos si cerrar o continuar con nuestras actividades, y si se continúan, bajo qué restricciones”.

Otros comerciantes incrédulos ante la llamada contingencia, mencionaron que lo único que les preocupa hasta el momento, es que el pánico exacerbado por parte de la población, ha ocasionado un declive alarmante y significativo en las ventas, obligándolos a replantear sus estrategias de venta en estos días, ya que es escasa la clientela que se hace presente en estos espacios mercantiles.

Para el señor, Pablo Ibarra comerciante, todas estas precauciones, difusiones y planes preventivos para evitar el contagio masivo del Covid- 19, están alejados de la realidad diaria que se vive en el país y la entidad, “No es cierto, este virus solo evidencia una guerra comercial entre China y EUA, y desgraciadamente los que estamos y vamos a batallar, somos los que no tenemos de que valernos, las grandes elites son las afectadas, ok, es su economía, pero la de nosotros ¿Dónde está?”

“Los altos mando están bien protegidos, ellos no se contagia , y seguramente no contagiarán a alguien, ¿pero los pobres?, nos fregamos. Yo creo que mucha gente está mal, vacían las tiendas, se endrogan, porque la mayoría de la población no está sobrada de dinero, vivimos de lo que sacamos al día. Los únicos comercios beneficiados por esta pseudo contingencia son las grandes compañìas, las personas no van a venir aquí al mercado a abastecerse, de ¿qué vamos a vivir?, somos muchos los afectados por este tipo de medidas”, puntualizó.