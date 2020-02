Una realidad olvidada el mercado 16 de Septiembre, ayuntamiento lo rechaza

Un limbo de posibilidades no realizadas; dignificación piden los locatarios

Actas de Cabildo de 1971 aceptan la cesión y el compromiso con locatarios y el lugar del centro de compras

Los problemas y carencias evidentes que polulan en el Mercado “16 de septiembre”, se han convertido en un tópico sin incidencia alguna en las dependencias municipales, quienes supuestamente serían las encargadas de las normas y regulaciones de construcción, restauración, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura urbana.

El área responsable de Plazas, Mercados y Piso, del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí poco manifestó al respecto, El Sol de San Luis se presentó ante estas autoridades, que solo se limitaron ha indicar que este mercado ya no era parte de las facultades de su dirección, puesto que se encontraba dentro de las limitaciones del Centro Histórico, donde la Unidad de Gestión del Centro Histórico sería la responsable de este establecimiento mercantil.

Debido a esta respuesta, El Sol de San Luis, se presentó en las instancias de la Unidad de Gestión del Centro Histórico, quienes se encargan de las observancias generales de derechos, promoción turística, conservación del patrimonio cultural del Centro Histórico, atendiendo así a cuatro mercados como lo son el “Camilo Arriaga”, “Tangamanga”, “Hidalgo” y “República”.

Asimismo bajo comisiones permanentes se hacen cargo del Comercio, Turismo, Cultura, Servicios Públicos, General de Gestión Territorial y Catastro, Protección Civil, Obras Públicas, Secretaría Técnica, IMPLAN, INTERAPAS y Seguridad Pública, dentro del perímetro del Centro Histórico, acciones regidas por un Consejo.

La Unidad de Gestión, tiene bajo su jurisdicción la observancia administrativa de estos cuatro mercados antes mencionados, por el simple hecho de pertenecer al circuito territorial del Centro Histórico, situación compleja que afecta a locatarios del Mercado “16 de septiembre”, ya que éste no se encuentra considerado dentro de la municipalidad patrimonial de ayuntamiento.

En representación de la Titular de Unidad de Gestión Rocío Zavala, el asesor de dicha coordinación Lot Álvarez, señaló que “Como Unidad de Gestión, nosotros cumplimos cabalmente con brindarle a los mercados que forman parte de nuestra gestión, los servicios básicos, como seguridad y aseo público, vigilancia, iluminación y demás servicios básicos, y cada uno de estos mercados, cuentan con un área administrativa que nos informa sobre cualquier contingencia o precariedad”.

“Entendemos las exigencias de los locatarios, pero la situación del mercado ya no le compete a esta área, desconocemos si existe un dirigente o encargado del mercado. El espacio que ocupa el mercado está dentro del área de la municipalidad, como lo es una casa, pero no es considerado como un patrimonio municipal, es decir, -no es un conjunto de propiedades, recursos materiales y de infraestructura que posee el municipio, para sujetarse al ayuntamiento, que a su ves pueda administrar, usar y disfrutar de sus bienes-, los locatarios son dueños de sus espacios, de sus locales, la diferencia estriba en que en los demás mercados, los comerciantes son concesionarios, quienes pagan una cuota de recuperación por ese espacio, pago que sirve para que se les brinden los servicios necesarios, que incluyen desde lo más básico, hasta restauración y mantenimiento de la estructura, cosa que no pasa en este recinto, nada le costaría al municipio atender estas eventualidades, pero estamos en el supuesto de que es un sitio particular rentado o comprado”, indicó.

Posicionamientos que se contraponen con lo descrito en la compilación de actas de cabildo que datan del año 1971-1973, donde en el Acta No. 6, libro de actas tomo 1, fojas 21 frente a la 24 vuelta, en sesión ordinaria, se declara de interés público la construcción de el mercado “16 de septiembre”, donde se acepta la cesión en favor del Ayuntamiento, mismo que sería propiedad en aquél entonces de dos co-propietarios, quien en compensación por este espacio Ayuntamiento les cedió un terreno en la calle Xicotencatl, donde además extiende un pago de impuesto por construcción, para que más tarde se faculte al Presidente municipal, Secretario de ayuntamiento y Congreso del Estado la compra del bien inmueble, para posteriormente continuar con la edificación de dicho espacio mercantil.

Donde hasta el momento se desconoce si algunas de estas estipulaciones hayan cambiado que dicho inmueble no pertenezca al patrimonio municipal, y si es así, hasta el momento no se ha informado el por qué y bajo qué consideraciones legales y municipales llegó a determinarse.

SEGURIDAD

La seguridad de los mercados ubicados en el Centro Histórico, sus cercanías y sus alrededores, están a cargo de la comandante Martha Medrano, quien dirige a la Policía Municipal de esta zona, la cual está obligada a realizar rondines en estas áreas, presencia que se ha hecho fundamental para resolver cualquier altercado o situación que ponga en peligro a la ciudadanía y locatarios.

Ante las demandas y exigencias de la población que forma parte del Mercado “16 de septiembre”, quien se dice insegura y preocupada por la delincuencia, infirió que “Nosotros realizamos rondines de vigilancia en toda las áreas que corresponden a los mercados de la zona, vigilamos de manera interior y exterior el lugar, donde se contacta con varios de los locatarios, quienes llenan una hoja de visita, en la cual exhiben las problemáticas, el tipo de incidencias, número de local y el nombre del propietario, todo esto para conocer sus necesidades en relación a la vigilancia”, puntualizó.

Pero parte de éstas exigencias escapan de las manos de esta dependencia, “No tenemos el personal suficiente, yo de manera personal me uno a estos recorridos de vigilancia que se otorgan al Mercado “16 de Septiembre”, donde binomios y hasta elementos en bici acuden a proveer de la vigilancia necesaria en este sitio; cuando cuento con el suficiente personal, damos hasta cuatro visitas al día. Ahora solo cuento con 10 oficiales que se encargan de vigilar los mercados de esta área, como lo es el “Hidalgo”, “República”, “Revolución”, “Camilo Arriaga” y el “16 de septiembre”.

A pesar de estas carencias, el servicio se continúa brindando “Se cubre, no como quisiera, no tenemos el suficiente personal, sumado a esto, también tenemos que vigilar la zona que rodea estos mercados, la zona es conflictiva, desgraciadamente el delincuente estudia nuestros movimientos, y ya saben por donde nos movemos y en qué lugares estamos más presentes. Nosotros siempre hemos realizado nuestro trabajo dentro de nuestras posibilidades, no como desea la gente o los afectados, pero lo llevamos a cabo dentro de lo estipulado”, expresó.

CONTRASTES

En 2006 fue la última vez que el Ayuntamiento del Estado se hizo presente en este espacio, ausencia que se ha convertido en un martirio para la señora Carmen Miranda, locataria que vela por la seguridad y el cuidado del mercado “16 de septiembre” desde hace más de 15 años, quien con documento en mano proclamó que “Yo me he presentado de manera constante en Presidencia Municipal, donde exhibimos que tenemos actualmente un administrador, José Castillo, que brilla por su ausencia, quien de repente viene esporádicamente. Quiero dejar claro que este individuo lo dispuso el Ayuntamiento hace un año para darle seguimiento a las necesidades que tenemos aquí en el mercado, mismo con el que se hizo un plan de trabajo, que incluía bacheo, luminarias y desazolve de coladeras, lo cual no se ha realizado”.

“Lo hemos increpado acerca de la indolencia que existe de su parte, y lo único que ha referido es que él ya tiene los números de emergencia, y que si algo llegase a pasar le mandemos un whats para luego hacerse presente con nosotros. No cumple con su trabajo hasta el día de hoy somos mi esposo y yo quienes nos encargamos hasta de cerrar el mercado por la noche, llueva, truene o haga frío, sin gratificación alguna, es enfrentarnos con adictos, borrachos e indigentes”, manifestó

Con la nueva administración del Alcalde Xavier Nava, se ha hecho poco para resolver estas dificultades “Al inicio de la dirección del edil Nava se nos canalizó y se realizó una junta, donde se expusieron todas nuestras necesidades, pero nada se ha resuelto de manera concreta, nos exponen que no nos otorgan el apoyo necesario porque no somos pertenecientes a municipio , a su jurisdicción, aunque el área jurídica de municipio nos ha indicado de manera constante que sí formamos parte de las responsabilidades de Ayuntamiento”, exclamó la señora Carmen.

Posicionamiento que conflictúa a los mercaderes, puesto que el gimnasio perteneciente al mercado, baños y la misma explanada están a cargo de las autoridades del ayuntamiento, tajante la Sra. Miranda continúa evidenciando que “Todas esas áreas pertenecen a municipio, hasta está su nombre en ellos, es algo que no alcanzamos a comprender, el mercado no es problema suyo, pero sí las acciones y actividades que se llevan a cabo en éstas superficies”.

Actualmente todas estos contratiempos solo han sido atendidas por Jaime Galván Valencia, encargado del área de Concertación Política del Ayuntamiento Municipal, quien empáticamente ha sabido darle escucha a los afectados de este mercado, “Yo me presenté con él y rápidamente nos da solución, ante cualquier circunstancia que surge aquí, me ha atendido rápido, ha sabido ser efectivo, a pesar de todos estos imprevistos que nacen de manera diaria, que han cobrado factura con los años, poco puede hacerse, pero al menos lo intenta y eso me hace sentir de alguna forma tranquila”, finalizó la afectada.

Locatarios del mercado “16 Septiembre” mantienen la esperanza de que sus demandas sean escuchadas y atendidas, en su mirada aún permanece el deseo de volver a ese toque de dignificación con el que iniciaron su vida mercantil hace más de 30 años en este popular sitio.