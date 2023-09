Mercaderes pelean por lugares en el “Mercado sobre ruedas” en SLP

Mientras la dirección de Comercio Municipal presume mayor control en tianguis o “mercados sobre ruedas”, algunas rutas continúan enfrentando invasión de mercaderes, presuntamente con autorización de inspectores, de acuerdo con denuncia de mercaderes.

Este martes, hubo conato de bronca en la ruta que se instala en la colonia Las Flores, donde inclusive se solicitó la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana capitalina, que al final se rehusaron a intervenir.

El incidente se derivó de la invasión de comerciantes ajenos a la ruta, pero aparentemente protegidos por inspectores encabezados por uno de nombre Marcos Hernández.

Según la denuncia, se buscaba invadir un total de 14 espacios de los que mercaderes de la ruta tienen en posesión desde hace años, y con sus permisos en orden, por lo que no se permitió; señalaron que no es la primera vez que ello ocurre, por lo que los directivos de Comercio ya están enterados.

La dirección de Comercio presumió que en lo que va del año mil 723 veces han sido retirados comerciantes por no contar con permiso vigente, y que se han realizado tres mil 950 visitas de supervisión.

Sin embargo, en el caso de la ruta que se instala en Las Flores hay denuncia de invasiones que no se han atendido, por lo que los mercaderes se han visto obligados a actuar por su cuenta y retirar directamente a invasores, lo que genera situaciones de violencia que ponen en riesgo a personas que acuden a realizar sus compras.

Asimismo, también se quejaron de la inacción de los elementos policiacos que acudieron, por no intervenir contra los invasores a pesar que se les dijo que se procedería en su contra.

Según Comercio Municipal, en lo que va del año se han alineado los puestos de los llamados “mercados sobre ruedas” han sido alineamiento de dos mil 740 veces; se han realizado más de 387 verificaciones de giros y tamaños de puestos, y se han aplicado un promedio de 169 infracciones a comerciantes autorizados por no respetar el reglamento vigente.

“Somos gente de trabajo y no de conflicto, pero desgraciadamente los inspectores vienen no a supervisar sino a generar problemas”, señaló uno de los afectados, y pidió a los directivos de la dirección de Comercio a informarse directamente, y no dejarse engañar por sus inspectores.