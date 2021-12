Menos multas y más programas de educación vial: IPAC

Se necesitan más programas de educación vial en San Luis Potosí, para realmente generar una conciencia social en los conductores sobre la importancia de respetar el reglamento de tránsito, en lugar de implementar acciones punitivas como incrementar las multas.

Presidente de Industriales Potosinos A.C. (IPAC), Max Alejandro Ramos Regil / Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Así lo consideró el presidente de Industriales Potosinos A.C. (IPAC), Max Alejandro Ramos Regil, quien señaló que antes de aprobar nuevas sanciones para los conductores o de regalar licencias de manejo, sería importante primero obligar a los potosinos a aprender de educación vial, para evitar accidentes en las calles.

Industriales Potosinos A.C. (IPAC) / Norma Rivera

Manifestó que, si bien, se podrían replicar algunos programas de tránsito que se implementan en otros países, como en Estados Unidos, donde las escuelas preparatorias dan clases de manejo a los jóvenes, para que puedan adquirir su licencia.

Asimismo, comentó que, aunque el aumento a las multas generará más ingresos para el Ayuntamiento de la Capital, esperan que esto no se convierta en una medida con fines recaudatorios. No obstante, opinó que el dinero que se recaude podría ser destinado a implementar nuevos programas de educación vial.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

“¿Por qué no, en lugar de cobrar más, mejor vamos a meternos, y me incluyo, a un curso de educación vial? Y, también, ahora que ya están regalando la licencia, pues que por lo menos les hagan examen a los conductores. Por ejemplo, en EUA dan clases de manejo en las preparatorias, ¿por qué no lo podemos hacer aquí?, ¿por qué no nos lo exigen?”, expresó.

El empresario recordó que en pasadas administraciones ya se intentó “generar conciencia” aplicando más multas y sanciones a los conductores, lo cual no funcionó; tal es el caso de la fallida “foto multa”, la cual ya no se aplica en la ciudad y que no generó un impacto beneficioso en las vialidades, pues se siguen excediendo los límites de velocidad.

“La gente sigue manejando de manera muy imprudente, sobre todo en vialidades rápidas; mejor hagamos obligatoria la educación vial”, agregó.