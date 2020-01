Menos incendios en Navidad y Fin de Año: Bomberos

Las fiestas decembrinas dejaron un saldo positivo para el cuerpo de Bomberos al registrar un 60% menos atenciones que durante el cierre de 2018, informó Adolfo Benavente Duque, comandante del Cuerpo de Bomberos Metropolitanos.

Benavente Duque informó que el 24 de diciembre se atendieron 34 servicios, contra alrededor de 60 el 24 de diciembre de 2018, mientras que el 31 de diciembre se atendieron 22 servicios contra alrededor de 80 que se atendieron en 2018, por lo que se tuvo un descenso de alrededor de 60%.

Precisó que el 84% de las llamadas que se recibieron el 31 de diciembre fueron después de las 11 de la noche, pues destacó que 21 de los 22 incendios, fueron provocados por pirotecnia; de esos siniestros, 15 fueron en casas habitación, ya sea en los patios o en algún cuarto, una recicladora de PET en la que las pérdidas ascienden a alrededor de 120 mil pesos, y dos en talleres mecánicos con dos vehículos afectados, por lo que se calcula una pérdida total de alrededor de 400 mil pesos a causa de los incendios.

Aunque en los reportes atendidos por el Cuerpo de Bomberos no hubo personas quemadas, sí se registró la pérdida de una mascota que se encontraba sola en una casa habitación. El comandante celebró que al parecer la población comprendió el mensaje respecto al riesgo que causa la pirotecnia, pues señaló que incluso en el aire se pudo percibir menos contaminación que el año anterior.

Por otro lado se refirió al tema de los fuertes vientos y señaló que el pronóstico es de que esta condición prevalecerá dos días, por lo que recomendó a la población no tirar colillas de cigarro encendidas en la vía pública, no encender fogatas, no hacer quema de basura, y no continuar con la quema de pirotecnia, ya que las condiciones de sequía son propicias para que inicien incendios que se pueden expandir con el viento.