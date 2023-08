Menos del 10% de las mujeres víctimas de violencia de género en SLP logran justicia

Menos del 10% de las mujeres víctimas de violencia de género obtienen justicia en San Luis Potosí, esto si se considera la sanción del delito, aunque hay casos como en el feminicidio, donde las víctimas indirectas señalan que no hay hecho que repare la muerte de una hija, madre, o hermana.

Este viernes fue presentado el “Diagnóstico sobre panoramas de acceso a la justicia de niñas y mujeres víctimas de violencia de género”, mismo que fue elaborado por las investigadoras Laura Edith Saavedra Hernández, Sandra Leticia Gallegos Candelaria y Zamira Silva Ramos, ante Educación y Ciudadanía A.C., en el marco del Programa para el fortalecimiento de instituciones de justicia penal estatal.

La investigación contempla datos institucionales del periodo de 2016 a marzo de 2022, y arrojan un promedio de 19 feminicidios por año en la entidad potosina, y 29 mujeres víctima de homicidio doloso por año; es decir, un promedio de 48 muertes violentas de mujeres anualmente.

Durante ese periodo, la Fiscalía General del Estado reportó 136 feminicidios, de los cuales 56 fueron catalogados como feminicidios íntimos, ya que la víctima tenía alguna relación con el feminicida (marido, ex marido, compañero, novio, ex novio, amigo, padre de los hijos); siete fueron no íntimos ya que se trataba de un desconocido o persona con la que la víctima no tuvo relación alguna; seis fueron de tipo familiar, ya que había parentesco por consanguinidad, afinidad o adopción; dos de tipo infantil ya que la víctima era menor de 14 años; y uno de tipo sexual.

De los 135 feminicidios reportados por la Fiscalía, se señala que 78 se judicializaron; sin embargo, sólo el 3.7% de los casos contaba con sentencia condenatoria al cierre de la investigación, y tres casos derivaron en sentencia absolutoria.

Respecto a delitos sexuales, la Fiscalía reportó mil 314 casos de abuso sexual en mujeres mayores de 18 años y 838 en mujeres menores de edad, un total de 2 mil 152; de ellas, reportó que 31 casos tenían sentencia condenatoria, es decir 1.4% del total.

Así mismo, registró mil 540 denuncias por violación en mujeres mayores de 18 años y 787 denuncias por violación de mujeres menores de edad; y de estos casos, se reportó que 88 tenían sentencia condenatoria; es decir un 3.7%.

Por su parte, las víctimas externaron problemas económicos, psicológicos, sociales y familiares derivados del feminicidio, pues por ejemplo, hay abuelas que han tenido que asumir la crianza de los nietos, madres que se vieron orilladas a dejar su trabajo para poder dar seguimiento al proceso de investigación y sanción del feminicidio de sus hijas, familias que se han “roto” al sufrir una pérdida.

Una de las sugerencias que derivan de la investigación es la necesidad de un juzgado especializado en casos de violencia de género.