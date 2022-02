Menor costo y más cajeros para obtener actas, piden usuarios en sondeo

Las máquinas expendedoras de actas son agiles y de gran ayuda, sobre todo en días inhábiles. El trámite que más se solicita en los cajeros del Registro Civil es el acta de nacimiento. El costo de 60 pesos es elevado.

Lo anterior de acuerdo con el sondeo realizado este sábado por El Sol de San Luis, entre quienes obtuvieron su documento, así como en aquellos que salieron decepcionados por no encontrar su acta en la base de datos.

Un comentario recurrente entre los entrevistados fue que el costo para imprimir una acta en estos artefactos es elevado, al tiempo de exteriorizar la petición de que sean instaladas más máquinas expendedoras.

Don Octavio acudió a solicitar su acta de nacimiento sin buenos resultados, el cajero le respondió con la leyenda “individuo no encontrado”, “es un acta de 1957, tal vez por eso, ya la he sacado en ventanilla pero aquí no estuvo”, lamentó.

Por el contrario, Felipe Contreras, quien también solicitó un acta de nacimiento obtuvo pronto el documento, “fue muy rápido y sencillo, aunque el precio debería estar en 40 pesos máximo”.

Rogelio coincidió “estuvo rápido, pedí un acta de nacimiento para cumplir el requisito de un equipo de futbol, se me hace bien que haya estas máquinas, aunque el precio de 60 pesos se me hace un poco elevado”.

Por su parte, Don Arturo Pérez García obtuvo sin problema un acta de nacimiento de hace 75 años; “vine por mi acta, es del del 47 y sí salió, fueron 60 pesos, ojalá costara un poquito más barata ¿no se le hace?, unos 40 pesos”.

Finalmente, Alfredo Leija, quien refirió haber acudido por diferentes tipos de acta: de nacimiento, defunción y matrimonio, indicó que “todas salieron sin problemas, lo único malo es que son muy pocos cajeros y hay mucha gente, el precio es el mismo en todas y se me hace correcto; lo malo es que en cada tramite que uno realiza le piden una nueva acta”.

La afluencia de personas en los cajeros ubicados en la sede de la Dirección del Registro Civil, en la calle de Bolívar del primer cuadro de la ciudad, es constante; la dependencia anunció recientemente que ha entrado a un proceso de actualización de actas, para que un mayor número de ellas se encuentren en la base de datos electrónica.

