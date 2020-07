Médicos y enfermeras de la clínica 45 del IMSS se manifiestan

Médicos y enfermeras se quejan del mal manejo de la contingencia sanitaria por Covid-19 que se está dando en la clínica 45 del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, denuncian que no cuentan con un espacio adecuado para realizar la atención médica durante estos tiempos considerados como de emergencia sanitaria.

Se consideran en riesgo porque tienen que estar seis horas en un módulo de trabajo que ni siquiera cuenta con ventilación, por lo que se sienten en constante riesgo "en repetidas ocasiones se le han externado las inquietudes a la directora Mercedes Sandoval para que tomen las medidas pertinentes, tenemos hasta 15 pacientes por turno, y cada uno tiene que esperar hasta cuatro horas para ser atendido".

Por el momento refieren que si cuentan con el equipo necesario para atender a los pacientes, pero no se les dio una capacitación adecuada para sobrellevar el trabajo que realizan "se nos están revolviendo los pacientes en una área que no es Covid, hasta ahora ya van oficialmente dos médicos que presentan problemas por este mal manejo que se está dando en la dependencia, nuestro representante sindical ya está hablando para que se mejore el área y que se implementen las medidas sanitarias que nos ayuden a salir de esto, queremos que esto se cumpla porque sino nos ponen mas en riesgo".

Sostuvieron que no tener un área adecuada en la clínica 45 del IMSS, les genera muchos problemas porque tienen un lugar adaptado para consultorio respiratorio y ahí se revisa a todos los que llegan con cualquier síntoma respiratorio así sea un simple dolor de garganta o Covid-19.

"Entonces como cada vez hay más gente y solo somos un médico, pues ya se rebasó la atención, la gente espera hasta cuatro horas la consulta.

Se les ha informado que abrirán un segundo consultorio respiratorio, para que sean, sin embargo el problema que se presenta es que tendrían que bajar de consultorios a los demás médicos familiares quienes quedarían expuestos a la enfermedad.

"Normalmente el consultorio respiratorio lo atendemos un compañero y yo que somos los de urgencias. Uno en ese consultorio y otro atendiendo el resto de urgencias y así cambiamos. Entonces según eso, la directora hizo un rol para que los médicos bajen a un consultorio y el otro consultorio manejado por mi o por mi compañero, pero resulta que las áreas que están adaptando para eso están muy mal, son improvisadas, pero no hay una adecuada ventilación, ni las áreas donde el paciente pueda estar sin exponer a otros".

Ante esta circunstancia los médicos ya piensan iniciar una querella para que no se les exponga de esta manera "ya metieron escritos al Sindicato y a la directora y es una persona a que no entiende razones, además de que no nos dan los insumos adecuados".