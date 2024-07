Médico potosino niega efectos secundarios negativos de la Metformina

Emmanuel Rivera López, jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, aseguró que la metformina, medicamento que sirve para tratar la diabetes beneficia a los órganos, al parecer no genera secuelas como se ha llegado a pensar.

“Es uno de los pilares del tratamiento en el manejo de diabetes tipo 2, es la más frecuente en nuestro país, es la que solemos utilizar, es uno de los medicamentos que se toman por vía oral a diferencia de la diabetes tipo 1 donde se pone insulina en inyección”.

A su consideración, el verdadero factor para mejorar la salud tiene que ser la alimentación saludable, la actividad física y el ejercicio, pero en cuanto a esta medicina apuntó que sigue siendo hoy en día, el principal tratamiento para este problema “de hecho, es el plan del tratamiento o es el manejo inicial porque tiene beneficios adicionales en otros órganos, no que los dañe, hay mucha discusión en redes sociales, he visto inclusive de que si la metformina daña los riñones o el hígado y esto es falso”.

A través del CADIMSS fomentan cambios en la alimentación y en el estilo de vida, para tener un adecuado control y retrasar la aparición de las complicaciones / Cortesía | IMSS

La metformina tiene la peculiaridad de tener una buena potencia para bajar la glucosa, pero no da hipoglucemia, no baja de más la glucosa o es raro que lo de y si lo hace, es algo muy leve, puede ayudar a bajar de peso casi siempre es neutro, pero en algunos pacientes pueden llegar a bajar de peso, lo cual es bueno para la diabetes de hecho se ha visto que disminuye el riesgo cardíaco, es decir protege el corazón.

Parece tener también que ver con protección a nivel hepático, por ejemplo, contra cáncer de hígado en pacientes que ya tengan daño en ese órgano y que tengan diabetes principalmente, entonces “no, es falso que haya afectos en los órganos, habitualmente de hecho los mejorará, pero en ciertas situaciones no es bueno utilizar metformina”.

Ejemplificó que, si alguna persona tiene dañado el riñón, un daño severo o daño hepático severo, si hay que suspender la metformina, pero por otras razones que tienen que ver con que se empieza a acumular y eso puede dar origen a otro tipo de problemas como la acidosis láctica que tiene que ver con mucha acidez en la sangre y eso sí es de riesgo, pero básicamente situaciones muy puntuales.

Ricardo Solache | El Sol de San Luis

Sobre si existe alguna medicina más avanzada para la diabetes tipo 2 en medicamentos tomados, refirió que sigue siendo la más utilizada la metformina “y es verdad que hay muchos otros medicamentos que se han venido desarrollo en los últimos años, de hecho el incremento en cuanto al conocimiento de la diabetes y de nuevos medicamentos en los últimos 20 años ha sido espectacular en el mundo entero y nuestro país no es la excepción, no necesariamente es que sean mejores pero pueden algunos de ellos tener ventajas adicionales a las que la metformina me ofrece, tan es así que ahora casi cualquier otro medicamento que exista se puede combinar con este fármaco del que estamos hablando”, señaló.

De hecho, en presentación farmacéutica, muchos de estos medicamentos ya vienen juntos con la metformina “pero dentro de los medicamentos novedosos que hay, está el grupo de los que llamamos inhibidores de esta molécula, realmente está en el riñón y ayuda a eliminar la glucosa de nuestro cuerpo a través de la orina, esto ofrece ciertas peculiaridades parecidas a la metformina, tiene una buena potencia para bajar la glucosa, no da glucosas, bajas de más, no da hipoglucemias o es raro que se presente ayuda a regular la presión arterial, tiene un beneficio en proteger el corazón tan es así que personas que tengan enfermedad cardíaca establecida, pueden tener beneficios de este medicamento tengan o no tengan diabetes, también tiene beneficio a nivel renal. Esto es si yo tengo enfermedad renal de ciertas características, también tienen beneficio a nivel del hígado graso de origen metabólico, ayudan un poquito bajar de peso y por eso son moléculas muy buenas que se pueden utilizar y en ocasiones pudiera usarse”.

Este tipo de medicamentos son de costo alto, el mes de tratamiento de las moléculas originales cuesta alrededor de mil 600 pesos, ya sean solas o unidas al fármaco en mención, pero hay que decir que hay algunas versiones genéricas de buena calidad en general que el costo se va abajo del 50 por ciento y también hay que decir que el sector de Salud Pública actualmente ya los tiene alrededor del 2020 y 2021 y que a veces más frecuente, sobre todo en el IMSS y en el ISSSTE.

Los que están viniendo a revolucionar al mundo son los que llamamos agonistas del receptor GLP 1, estos medicamentos también son para diabetes, ofrecen ventajas de tener una buena potencia para bajar la glucosa, no generan glucosas bajas de más, las puede utilizar una persona con diabetes para bajar de peso, porque regulan el apetito, también tiene beneficio a nivel cardíaco, renal, hepático y por eso es que son medicamentos que actualmente están siendo utilizados.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

“Casi siempre se pueden combinar con metformina, pero en algunas ocasiones podríamos usarlas en vez de metformina claro que sí y se utilizan principalmente en diabetes tipo 2 con obesidad o en obesidad sin tener Diabetes tipo 2 estas moléculas y el costo desarrollo de unos 3 mil pesos, el tratamiento se aplica en inyección subcutánea similar a la insulina una vez al día, hay moléculas que se aplican una vez a la semana también subcutáneo y también hay una versión ya en México de estas moléculas que se toma por vía oral en una pastilla de todos los días, el costo de desarrollo de unos 3 mil pesos o un poco más hasta 4 mil pesos, frecuentemente las farmacéuticas este tienen ciertos planes de apoyo donde puede reducirse hasta el 50 por ciento el costo y el sector salud público también ya tiene estas moléculas particularmente tenemos la molécula liraglutida que es de la farmacéutica Novo Nordics y la hay tanto en el IMSS como en el ISSSTE, y en IMSS Bienestar, solamente está disponible en nuestro estado en el Hospital Central y el Hospital General de Soledad".

Rivera López añadió que “estamos viendo cómo se puede hacer para que otros hospitales del interior del estado puedan tenerlo, ya que tenemos varios pacientes dentro del Estado que los vemos a través de telemedicina y que están en este tipo de tratamientos y estos medicamentos por cierto, igual que los otros no tienen costo, probablemente estos sean de los medicamentos los de última generación los más efectivos”.

Hay un último medicamento que no está disponible en nuestro país, el nombre de esta molécula es Estirsapatida que está en Europa y que tiene una potencia mayor para bajar la glucosa.

También es cierto que se ha incrementado la frecuencia de esta de esta enfermedad y esto es porque es asociada a los hábitos de alimentación y de actividad física y como hemos visto en los últimos años, en las últimas décadas, pues ha habido una cierta transición en cuanto al tipo de alimentación que tenemos con el uso de cada vez más carbohidratos, carbohidratos simples, productos procesados o ultraprocesados de lo que previamente se hacía, sobre todo con el consumo de bebidas azucaradas de cualquier tipo, pero también este de la mayoría inactividad física y aparte del sedentarismo, esto es que en nuestras condiciones laborales o de estilo de vida, es cada vez menos sano y en México la población hispana particularmente la mexicana es especialmente susceptible a enfermedades crónico degenerativas como es la diabetes tipo 2.