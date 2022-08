Medicina tradicional Huasteca prevalece y llega a Fenapo 2022

Con curas para el empacho, para el Covid y de espanto; con hierbas, masajes y limpias, tanto para personas como casas y negocios, los curanderos de la Huasteca que ofrecen sus servicios en el Pabellón Artesanal de la Feria Nacional Potosina se niegan a desaparecer.

Mujeres que no pueden tener hijos, o embarazadas con bebés mal acomodados, presión alta, diabetes, torceduras, “mal aire” y envidias; personas con insomnio o calambres, encuentran un halo de luz en este lugar.

Foto por Daniel Esquivel

El pabellón Artesanal recibe primordialmente a artesanos de San Luis Potosí, que ofrecen a los visitantes artículos tan novedosos como artesanías de hojas de maíz y muebles de mezquite, ahí se encuentran -igual que en pasadas ediciones- los médicos tradicionales de la Huasteca Potosina.

Las creencias y la fe dan paso a la sanación a través de la medicina tradicional indígena, como la de la señora Raquel Hernández González, del municipio de Rayón, quien ofrece barridas, levanta vientre, cura de empacho y sobadera tradicional.

Entre las plantas medicinales que maneja se encuentran el estafiate, moringa, palo rosa, azafrán, jengibre y romero; aunque su producto “estrella” es la pomada milagrosa hecha con 12 plantas medicinales para torceduras.

En el lugar pudimos platicar con Juliana Sánchez Santos, mujer receptiva y amable del municipio de Axtla de Terrazas, quien aseguró que ella siempre pide que a todos nos vaya bien “que nadie quede descompleto y llegue a su casa cómo salió”.

“Soy médico tradicional desde hace muchos años, algunos pacientes ya me conocen, me hablan por teléfono y les envío sus medicamentos y las hierbas que me pidan”, indicó.

Reconoció que luego de dos ediciones sin que se realizara la Feria Nacional Potosina, este año no ha sido como antes, “está un poco flojo, ahora sí que estaba la pandemia y mucha gente apenas está agarrando confianza, yo no puedo quejarme, la gente viene y me piden que les ayude”.

Con respecto a las enfermedades para las cuales tiene algún remedio, señaló que incluso hay para fortalecer las defensas contra el Covid-19, “ahí la traigo, ya me llegó mi mercancía para la pandemia, traigo esa medicina porque andaba el virus bastante fuerte en la Huasteca”.

Aclaró que sus productos están certificados, “cien por ciento, registraron mis medicamentos y todo salió bien, yo los produzco, tengo mis laboratorios, pequeños pero los tengo”.

Sánchez Santos presumió ser experta en curas, personales y para negocios, tenemos la curación de espanto, el tratamiento para problemas de fertilidad, del vicio, para la próstata y caída de la vejiga, masajes para torceduras y dolor y amuletos personales.

En recorrido realizado por El Sol de San Luis, encontramos también la fitoterapia tradicional de Tamazunchale, con un diagnóstico empírico y tratamientos naturales “para todo tipo de enfermedades, naturales y extrañas, masajes y sobada de fracturas y torceduras, además de limpias de personas, casas y negocios”.

El Pabellón Artesanal recibe también a los médicos tradicionales de Tancanhuitz de Santos, cuya curandera y partera ofrece los servicios de limpias, sobada para la buena suerte y contra las envidias; masajes de columna, brazos y cintura, para dolores musculares y, por supuesto, para el espanto.