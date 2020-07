Medicamentos se agotan por falta de sustancias importadas: Canaco

En algunas farmacias de la capital potosina se han dejado de surtir determinados medicamentos, debido a que las sustancias activas con las que se producen han empezado a escasear, principalmente aquellas que son de importación; sin embargo algunos pueden sustituirse con otro tipo de sustancias, de acuerdo a los ingredientes que contienen.

Así lo señaló Francisco Javier Ramírez Hernández, presidente de la sección especializada de Farmacias de la Canaco-Servytur, quien comentó que algunos de los medicamentos que ya casi no se han distribuido son la Hidroxicloroquina y el Ivexterm, en el caso de éste último no se puede sustituir por otro fármaco debido a que contiene ivermectina.

Local Farmacias reportan compras de pánico de la Dexametasona en SLP

No obstante, indicó que aunque la escasez no ha sido tan significativa, todo dependerá del avance que se tenga en los casos de Covid-19, pues también hay otros medicamentos como el Paracetamol y la Dexametsona que están siendo muy solicitados, para ayudar a calmar los síntomas de esta enfermedad.

“Hay algunos casos donde ya no hay determinados medicamentos; el paracetamol anteriormente había escaseado pero ahorita en los laboratorios ya hay. Son contados los medicamentos donde sí se presenta una ligera escasez, pero no es generalizada. No se puede hablar de porcentajes porque a lo mejor alguna marca puede que no la haya en el mercado, pero sí puede haber alguna alterna con la que se pueda sustituir. Lo preocupante es cuando hay escasez de sustancia porque con la misma se pueden elaborar varios medicamentos”, expresó.

Por otro lado, dijo, que aunque la Dexametasona es ahorita uno de los medicamentos más demandados, debido a que ayuda a aminorar los síntomas del Covid-19 en pacientes con problemas respiratorios, afortunadamente ésta no ha escaseado pero sí ha aumentado un poco su precio por la alta demanda.

Te puede interesar esta nota: Biotecnología, base para las vacunas y la medicina: investigador IPICYT