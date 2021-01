“Me debo a la militancia y con ella voy a ganar”: Marco Gama

El precandidato del Partido Acción Nacional (PAN), a la gubernatura del estado, Marco Gama Basarte, se declaró preparado para obtener el triunfo en la jornada electoral de este domingo, “Me debo a la militancia y con ella voy a ganar”, manifestó al cerrar campaña.

Luego de que presentó el plan estratégico de gobierno que implementará en su gestión como gobernador de San Luis Potosí, Marco Gama, pidió a toda la militancia panista evitar que los apasionamientos los rebasen y se desborden los ánimos.

Precandidato del Partido Acción Nacional a la gubernatura del estado, Marco Gama Basarte / Cortesía

El precandidato lamentó los desencuentros que se dieron al exterior del comité estatal del PAN al término del debate y posteriormente la aparición de pintas en los muros del edificio blanquiazul.

“San Luis Potosí requiere altura de miras, de unidad, cohesión. Que los apasionamientos no nos rebasen, está en juego el futuro de los potosinos que merecen un buen gobierno como el que sólo los panistas podemos darles”, agregó Marco Gama.

Precandidato del Partido Acción Nacional a la gubernatura del estado, Marco Gama Basarte / Cortesía

Por otra parte el precandidato se dijo preparado para el proceso de este domingo, “estoy listo para ganar con el apoyo del panismo, pero con mucha humildad pido a mis amigos y compañeros panistas que aún no definen su voto, me den su confianza con la certeza de que no les voy a fallar”, sostuvo.

Respecto a su plan estratégico de gobierno, Marco Gama dijo que se integró con aportaciones de diversos sectores, y tiene como objetivo consolidar un gobierno promotor del desarrollo social y de la consolidación del crecimiento económico, que brinde una eficiente seguridad, que sea eficaz y con permanente comunicación con y para los potosinos.