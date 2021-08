Toman ejidatarios Relleno Sanitario de Matehuala

Pepenadores amenazan con cerrar carretera a Cedral Ejidatarios de Estanque de Agua Buena tomaron nuevamente las instalaciones del relleno sanitario en Matehuala, esto ante la falta de cumplimiento del ayuntamiento de Matehuala de los acuerdos para dar un tratamiento adecuado a los desechos, mientras que por otro lado, pepenadores amenazan con el bloqueo de la carretera a Cedral ante la falta de sustento para sus familias debido al cierre del relleno sanitario.

El grupo de ejidatarios realizaron la toma de instalaciones del relleno sanitario, ya que señalan que no se está dando el tratamiento de los desechos los cuales han causado fétidos olores y contaminación en comunidades cercanas, por lo que alertaron a la población de Matehuala a no sacar su basura a la calle porque no habrá un sitio en el cual sea depositada.

Destacaron que, el que esté cerrado el tiradero municipal conlleva a que también se ven a afectados los pepenadores, quienes viven al día de los materiales que colectan en el basurero, por lo que, amenazaron con cerrar la carretera a Cedral en el caso de que no se lleve a cabo un arreglo de esta problemática y que el tiradero municipal se encuentre en funciones.

“pedimos se resuelva el problema del tiradero, porque es de este que muchas familias se mantienen, o acaso el municipio nos va a dar lo necesario para sobrevivir; se tiene conocimiento de que la basura está siendo dirigida al tiradero en Cedral, y de ser así se estaría tomando la carretera”, manifestaron algunos pepenadores.