Filas interminables y caos en Matehuala por vacuna contra el Covid-19

En Matehuala comenzó la aplicación de 12,000 dosis de la vacuna Pfizer contra el Covid-19 para proteger a las personas adultas mayores de 60 años. Desde temprana hora se observaron filas interminables de personas que buscan la vacuna para obtener inmunidad.

La Secretaría de Salud y el Gobierno Federal instalaron puntos de vacunación en el Auditorio de la Escuela Ignacio Manuel Altamirano, las oficinas del Sindicato de la Delegación del IMSS en Calle Hidalgo esquina Monte Blanco así como en el Auditorio del Centro Cultural Municipal.

En un principio dijeron que no había logística de apellidos por lo que el biológico se estaría aplicando como avanza la fila de personas, atendiendo con prioridad a los discapacitados, con el único requisito de presentar la CURP y la Credencial de Elector, sin embargo horas después cambiaron y asignaron letras A y B en la Escuela Altamirano, C hasta la L en el Centro Cultural y M a Z en Sindicato IMSS así que las personas que pernoctaron en la calle para alcanzar primero y los que llegaron a las 04:00 AM, de nada les valió, se tuvieron que volver a formar.

Las personas adultas mayores de Matehuala y de la región están recibiendo la vacuna de laboratorios Pfizer programada en dos dosis, hoy y mañana la primera inyección y 21 días después se aplicará la segunda.

En la tarea de vacunación participan enfermeras del IMSS, del Sector Salud, médicos voluntarios, alumnos de la escuela de enfermería y voluntarios. Al ser vacunados la persona debe permanecer una hora en observación para atender las reacciones, en caso de que las hubiera.

