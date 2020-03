Advierten en empresa sanción a mujeres que no trabajen el 9M

A través de las redes sociales, los trabajadores de la empresa Interruptores de México dieron a conocer un memorádum que fue colocado en mamparas de la empresa, donde dan a conocer la advertencia a los y en especial a las trabajadoras que el paro nacional no está dentro de la Ley y habrá sanciones para quienes falten a laborar.

El comunicado expresa: “Se informa al personal femenino que las iniciativas que se han escuchado en los últimos días, sobre la suspensión de actividades del próximo lunes

Local Criticar a mujeres por el 9M es violencia política

Otras trabajadoras de empresas de transporte que atienden en ventanillas manifestaron que no faltarán a trabajar el lunes 9 de marzo en apoyo a la no violencia contra las mujeres, NO APLICA a nuestra empresa, serán Sancionadas de acuerdo al reglamento de nuestro Reglamento Interior de Trabajo”.

Trabajadoras explicaron que les dijeron en la reunión que al no ser un día festivo de descanso obligatorio, se exponen a que las castiguen con tres días de suspensión, además de perder las comisiones por atención al público de todo el mes.

En otro ámbito se encontró una declaración de una trabajadora: “¿Qué le voy a dar de comer a mi hija si me rebajan el sueldo?”, respuesta directa de una de las jóvenes que atiende en ventanilla de la Central Camionera de la ciudad.

Mientras tanto, muchas otras trabajadoras, particularmente de las instituciones educativas, manifiestan que se sumarán a la solidaridad de sus hermanas en la protesta nacional contra la violencia de género.