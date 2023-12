Matehuala, un desorden administrativo: alcalde interino

Con apenas 40 años de edad, el panista Franco Alejandro Coronado Guerra, se convirtió en presidente municipal interino del municipio de Matehuala, en sustitución de Iván Estrada, quien fuera detenido por la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, FGE, por el delito de presunto ejercicio abusivo de la función pública y liberado tiempo después. A un mes de su nombramiento, asevera haber descubierto un cúmulo de irregularidades que no va encubrir aunque el ex edil sea de su mismo partido político.

En el poco tiempo al frente de la alcaldía, ha identificado una serie de irregularidades entre las que figuran adjudicaciones directas indebidas por cantidades que oscilan entre los 20 a 25 millones de pesos y un problema con los ingresos de los parquímetros.

“Lo primero que hicimos fue darle orden administrativamente, hemos encontrado muchas condiciones no favorables, administrativamente hay desorden. Algunas obras publicas que se han represupuestado, hay asignaciones directas de montos muy altos. Todo eso lo estamos revisando y si es necesario, vamos a tener que parar obras. Para empezar, esas asignaciones directas hay que revisarlas bien y además la Auditoria ya nos hizo algunas observaciones como es el hecho de que había algunas pavimentaciones pendientes de pagar que no cumplían con los requisitos de ley y entonces todo eso hay que volver a auditarlo y que lo revise la Contraloría Interna del Ayuntamiento y que revise esto para no caer en responsabilidad”.

El actual Instituto de Fiscalización Superior del Estado ya le ha hecho una serie de observaciones al municipio, entre las cuales figuran obras de pavimentación que no se han terminado de pagar, por lo que se detendrán los procesos y se volverán a auditar. Según el alcalde interino, las irregularidades se han hallado en presupuestos que en total suman entre 20 y 25 millones de pesos.

“No vamos a ser tapadera de nadie, yo ya se lo dije a los funcionarios públicos, yo no vengo a solapar a nadie, así sean de un partido o de otro, la responsabilidad hay que rendirla ante la ciudadanía y ante las instancias correspondientes, afortunadamente yo vengo a cubrir este gobierno interino, y no busco un cargo popular”.

Además menciona que la empresa que se encarga del sistema de parquímetros municipales de nombre Iberparking asegura que ya ha pagado el dinero generado por este servicio, sin embargo el municipio no ve reflejado ese dinero “no se tiene información de a dónde fue ese dinero. Vamos a tomar cartas legales en este asunto”.

El presidente municipal, explicó que primero se revisarán todas las irregularidades de manera interna y luego se tomará la decisión para determinar cuándo se presentarán las denuncias correspondientes.

Entre sus próximos proyectos destaca “queremos proyectar algunos caminos rurales, además de obras de remodelación para elevar el turismo en la zona altiplano”.