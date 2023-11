¿Matehuala tendrá que nombrar alcalde interino?

La detención del alcalde de Matehuala, Iván N, refrenda que en San Luis Potosí no hay cabida para la impunidad de funcionarios; la gobernabilidad del municipio no está en riesgo, Gobierno del Estado ha intervenido ahí de manera puntual cuando se ha requerido y esta vez no será la excepción.

Así lo afirmó el titular de la Secretaría General de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, quien adelantó que “será hasta que se conozca la situación jurídica del edil, cuando se proceda a convocar a cabildo para determinar al alcalde sustituto”.

Ricardo Solache | El Sol de San Luis

Explicó que primero habrá que conocer si el presidente municipal detenido queda o no vinculado por el delito de uso abusivo de la función pública, lo que se sabrá el próximo viernes.

El funcionario estatal aseguró que la presente administración no encubre ni persigue a nadie “nosotros ponemos orden hacia dentro y hacia afuera, pero tampoco vamos a proteger a nadie, lo que buscamos es que en San Luis Potosí prevalezca el estado de derecho y se respire orden; aquí no se aplica la justicia en forma discrecional”.

Afirmó que la Fiscalía General del Estado actuó con base a investigaciones serias y documentadas y recordó que fue confirmado que era la voz del alcalde detenido, la de los audios en los que se demuestra una relación con el crimen organizado.

El encargado de la política interna en el estado observó como el municipio de Matehuala se ha visto involucrado en diferentes hechos, entre ellos el rescate de migrantes; la detención del director de la policía municipal -por portar estupefacientes-; así como un exregidor y asesor jurídico acusados de despojo.

Asimismo manifestó su confianza en el caso, ya que la Fiscalía informó desde hacía varias semanas acerca de la carpeta de investigación en contra del alcalde de Matehuala, “esto no se generó de un día para otro, tenía varios meses en proceso de documentación”.

Finalmente, Torres Sánchez refirió que Iván N. estaba bajo investigación, luego de que su voz fue detectada en un material en el que se brinda apoyo irrestricto a un grupo criminal.