Matehuala a la expectativa del arribo de paisanos: Estrada Guzmán

Las remesas que los paisanos envían a Matehuala disminuyeron 50 por ciento durante la pandemia, esto afectó la economía de nuestro municipio, misma que podría reactivarse este año con la llegada nuevamente de connacionales.

Así lo dio a conocer en entrevista el alcalde de aquella demarcación; Iván Estrada Guzmán, quien anunció que está preparado un operativo policiaco “para que a su llegada no sean víctimas de asalto o extorsión.

El edila advirtió que, cuando no hay remesas de Estados Unidos, baja la construcción, se ve menos movimiento en el en el municipio, y hay pocos lugares donde llega el dinero, es claro cuando no les va bien a nuestros paisanos.

Matehuala se mantiene en buena parte por las remesas que llegan de Estados Unidos “entonces yo creo que tenemos que darles la mayor protección que se pueda, los paisanos son muy importantes para nosotros”.

Reconoció que no cuenta con el número de paisanos que pudieran regresar en este 2021, “la cifra varía, hay años en los que hay mucha gente, se ven muchos paisanos; mientras que hay años que no se ven, de hecho con la pandemia hubo mucho paisano no llegó”.

Vamos a tener operativos, destacó, para que los connacionales no sean víctimas de asaltos, “no sean víctimas de extorsiones, es una de las órdenes que hemos dado a nuestros a nuestros cuerpos policiacos, en Matehuala habrá filtros en las entradas y salidas”.

Refirió que “ya se ve mucho movimiento, ya se ven camionetas y gente que viene a generar una derrama, ellos nos ayudan a reactivar la economía, se esperan buenos indicadores cuando empieza diciembre”.

En otro orden de ideas, Estrada Guzmán advirtió que su municipio vive ya un frío extremo, “es el semidesierto, por ello tenemos a través de Protección Civil rondines dirigidos a los grupos vulnerables, estamos trabajando en la repartición de cobijas para los indigentes, para la gente de los ejidos, o de las colonias de la periferia, donde más frío nos azota”.

En la noche, mencionó, se reparte café, pan y abrigos; por parte del DIF municipal tenemos el programa “Regala tu chamarra”, seguimos trabajando y vamos a hacer lo que esté en nuestras manos para ayudar, concluyó”.

