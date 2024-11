Más de 9 mil alumnos del Cobach practican algún deporte

Más de nueve mil alumnos del sistema educativo de Colegio de Bachilleres, COBACH, practican algún deporte, por medio de las actividades paraescolares que se ofrecen en los diversos planteles de esa institución educativa, según manifiesta el director general, Ricardo Daniel Centeno Trejo.

Lo anterior, luego de destacar que de los más de 9 mil participantes que tuvieron en las competencias previas a la Muestra Estatal Cívico Deportivo que se inauguró en la capital potosina, avanzaron a una última etapa más de 3 mil 300 deportistas.

“Esta gran participación nos habla muy bien de que los jóvenes se están volcando a estas actividades escolares hacia la parte cultural, hacia la parte deportiva y también hacia la parte académica, porque también tenemos nuestras muestras académicas y de transversalidad, lo cual beneficia en que los jóvenes tengan un desarrollo pleno y, sobre todo, integral en su educación”.

Agregó que dependiendo del número de alumnos y de las necesidades de cada uno de los planteles educativos de Cobach y Centros Emsad, es la oferta de actividades paraescolares para la comunidad estudiantil.

“Por ejemplo no todos llevan la disciplina de natación o no todos llevan béisbol o no todos llevan fútbol, va dependiendo mucho de la capacidad de cada plantel, de los centros escolares también y de cómo se van armando los equipos”.

Los resultados en materia deportiva no solamente se dan en la zona urbana de San Luis Potosí sino en el interior del Estado, destacándose el municipio Huasteco de Xilitla.