Más de 38 mil potosinos padecen de hipertensión: SES

Los Servicios de Salud del Estado de San Luis Potosí, atienden a alrededor de 38 mil personas, de las que el 70 por ciento son mujeres, y al ser parte principal de mortalidad dentro de las enfermedades cardiovasculares es de suma importancia hacer conciencia mediante revisiones frecuentes por profesionales de la salud, así como el autocuidado para reducir o controlar sus complicaciones.

Es por eso que las autoridades sanitarias, llaman a la ciudadanía a sumarse y asistir a las unidades médicas para proteger su salud, prevenir, diagnosticar y tratar la Hipertensión Arterial, (HAS).

La Hipertensión Arterial es una enfermedad crónica en la que aumenta la presión de la sangre que bombea el corazón al organismo mediante las arterias, se dice que tiene presión alta cuando los valores de tensión arterial sistólica son mayor de 140 mmHg y tensión arterial diastólica mayor o igual de 90mmHg, al menos en dos ocasiones, la atención para tomar la presión arterial pueden solicitarla gratuitamente en las unidades de salud móviles y fijas, Unidades de Especialidades Médicas en Enfermedades Crónicas (UNEME-EC), hospitales básicos y comunitarios.

La enfermedad no causa síntomas, sin embargo se presentarán cuando comiencen los daños a órganos vitales, como: dolor de cabeza, mareo, náusea, falta de aire, hinchazón de manos o pies, sangrado de nariz y dolor en el pecho. Si no se trata a tiempo, puede tener complicaciones graves y letales como un infarto agudo al miocardio. De acuerdo al Instituto de Salud Pública (INSP), entre el 25.5 al 31.5 por ciento de los adultos tiene hipertensión arterial y al 40 por ciento no le ha sido diagnosticado.

Los Servicios de Salud difunden cuatro pasos para combatir la Hipertensión Arterial, mantener el peso ideal con un índice de masa corporal (IMC) entre 18.5 y 24.9kg/m2 (hábitos adecuados de sueño y recreación); Reducir el consumo de sal con un máximo de 5g/día, y <1.5gr si ya tienes Hipertensión; así como disminuye la cafeína, la nicotina y el alcohol. Come de forma sana y equilibrada. Basado en el plato del bien comer y reducirás hasta un 30 por ciento de complicaciones cardiovasculares y haz ejercicio, por lo menos 30 minutos tres días a la semana.

