Más de 373 mil análisis clínicos realiza el IMSS en SLP

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí realiza de manera mensual más de 373 mil análisis clínicos, los cuales son indispensables para brindar un diagnóstico certero y tratamiento oportuno.

La responsable de la Jefatura de Prestaciones Médicas, María del Carmen López Sierra, señaló que en la entidad potosina el IMSS cuenta con 11 laboratorios clínicos, los cuales cuentan con avanzados procesos que estandarizan el uso de equipos automatizados para las secciones de química clínica y hematología, lo cual permite la calidad, confiabilidad y oportunidad de los resultados.

El IMSS está a la vanguardia en los procesos de laboratorio clínico, los cuales suman un total de 373 mil 80 estudios realizados en promedio mensual, los cuales se realizan en los laboratorios ubicados en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 7, No. 45 y No. 47, en la capital del estado; así como en las UMF No. 3 en Ciudad Valles y No. 10 en Matehuala; además de los laboratorios de los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 1, No. 2 y No. 50 en la capital, en el HGZ No. 6 en Ciudad Valles, y en los Hospitales Generales de Subzona (HGSZ) No. 4 y No. 9 en Rioverde y El Naranjo.

El proceso de laboratorio beneficia a pacientes en hospitalización y a la población derechohabiente que cuenta con análisis programados a solicitud del personal médico.

Las muestras que son procesadas por las y los profesionales químicos están relacionadas con estudios de anemia, diabetes, leucemias, problemas de hígado entre otros.

El trabajo del personal químico se encuentra regido bajo diversas normas, en especial la 087, que regula el manejo de residuos peligrosos biológico-infecciosos, y la 007 que rige el funcionamiento de un laboratorio.

El laboratorio del HGZ No. 2 el conocido como el de Cuahutemoc, obtuvo la certificación de calidad en los procesos que corresponden a los análisis sanguíneos para el beneficio de la población derechohabiente.