Más de 15 mil trabajadores registrados en Infonavit han perdido su empleo

De los trabajadores que están registrados ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) en San Luis Potosí, se tiene reporte que al menos 15 mil 567 han perdido su empleo debido a la crisis sanitaria por el Covid-19.

Informó Martín Dorantes Peña, encargado de despacho de la delegación en el estado, quien comentó que de estos se han beneficiado a 3 mil 236 derechohabientes, con los programas de apoyo que implementó el instituto desde finales de marzo, lo que representan un 20.8 por ciento de los acreditados que perdieron su empleo.

Explicó que al cierre del 14 de junio, se han recibido 6 mil 010 solicitudes de apoyo por parte de acreditados que se vieron afectados por la emergencia sanitaria, ya sea porque fueron despedidos o bien porque les redujeron su sueldo; de estos mil 250 obtuvieron un seguro de desempleo, 725 recibieron prórrogas de pago sin intereses y mil 261 fueron favorecidos con la combinación de ambos apoyos.

No obstante consideró que aunque es lamentable la cifra de empleos perdidos, no es tan impactante a consideración de los más de 400 mil derechohabientes que tiene registrados el instituto, y confían que los números de desempleo ya no sigan creciendo, sino por el contrario que haya una recuperación.

Dorantes Peña recordó que los derechohabientes que estén interesados en acceder a alguno de los apoyos que brinda el Infonavit tienen aún hasta el 30 de junio para acceder al sitio oficial y proporcionar los documentos necesarios que establece cada uno de los programas; así mismo dijo que dependiendo del avance que tenga la emergencia sanitaria, se podría analizar extender la temporalidad de dichos apoyos.