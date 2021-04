Más acciones preventivas y modernización policial para atender las necesidades de SLP

Calificó de irresponsable a la administración anterior, la cual nunca atendió este tema, lo que implicó que heredara sólo 40 patrullas para cuidar a más de 900 mil habitantes

Xavier Nava Palacios, candidato ciudadano por MORENA a la Presidencia de San Luis Potosí, con habitantes de El Aguaje, Rancho El Aguaje y Flores del Aguaje, reafirmó la trascendencia de reforzar las acciones preventivas relacionadas con la seguridad, por lo que se comprometió a ampliar el patrullaje en toda la ciudad con la adquisición y puesta en funcionamiento de más vehículos de la corporación capitalina.

Después de recorrer este sector de San Luis Potosí y de atender precisamente uno de los principales reclamos ciudadanos relacionados con la seguridad, detalló que actualmente se cuentan con 250 patrullas “y en caso de que haya continuidad en la administración municipal, tan sólo en el primer año del siguiente trienio, se llegarán a 400, todo para que cada vez más personas disfruten de espacios y calles seguras en sus colonias y comunidades”.

Calificó a la anterior gestión capitalina como irresponsable por no atender esta demanda de la población, “y no lo hicieron porque sencillamente no les importaba, de ahí que la ciudad de más de 900 mil habitantes apenas contaba con 40 patrullas, por eso, nosotros invertimos recursos para que la Dirección General de Seguridad Pública Municipal contará un parque vehicular más numeroso, pero vamos por más de acuerdo a las necesidades de las potosinas y potosinos”.

Asimismo, Xavier Nava advirtió que “quienes aseguren que van a terminar con la inseguridad como con una varita mágica, no es cierto. En nuestro caso, adicionalmente, a esta zona de San Luis se le incorporará en el sistema de seguridad vecinal para que también cuenten con alarmas y botones de pánico como parte de la estrategia de prevención que sigue en marcha por parte del Ayuntamiento”.

Añadió el candidato ciudadano que también se ampliarán los beneficios del programa “De Piso a Techo es tu Derecho”, con el que se fomenta mejoras físicas en hogares de familias de escasos recursos, pero igualmente para elevar su calidad de vida con el uso de distintos enseres domésticos.

Ante las constantes peticiones de vecinas y vecinos de este sector, Nava Palacios insistió en que si respaldan este proyecto, se seguirá con la colocación de nuevas luminarias, con la introducción de servicios básicos, “y por eso, queremos que nos sientan cercanos y no ajenos a Ustedes, porque para alcanzar más logros es necesario trabajar de manera coordinada entre el Gobierno, la ciudadanía, así como con el Congreso del Estado, y los distintos ámbitos gubernamentales”.

