Mario Delgado lidera “camarilla”, acusa líder local de Morena

En lo que a todas luces es un rompimiento con la dirigencia nacional, el líder de MORENA en San Luis Sergio Serrano Soriano acusó al presidente del Comité Ejecutivo Nacional Mario Delgado, de liderar una “camarilla” que ignora a la militancia potosina lo que “no permitiremos bajo ninguna circunstancia”.

En este acto de rebeldía, advirtió que ya se integró una Asamblea Estatal Electoral para elegir candidatos a diputados locales y alcaldes, pues el CEN pospuso la emisión de la convocatoria sin dar explicaciones así como lo hizo con el aplazamiento para definir a la candidata al gobierno del estado.

Sergio Serrano señaló que “nosotros no estamos participando en la toma de decisiones y es el reclamo que tenemos porque la gente de San Luis conoce mas de San Luis que las camarillas nacionales,, no queremos ser juego de intereses políticos ajenos; no queremos que se repita lo vivido con Horacio Sánchez y grupos fácticos, sería la continuidad de lo mismo de siempre”.

De las pre candidatas al gobierno del estado, manifestó que “conocemos a varias de ellas pero a otras no las conocemos, nuestra candidata debe ser gente vinculada al partido, que tenga participación y no vanos a permitir que quien no cumpla estos requisitos pueda llegar a representar al partido”.

Abundó que “no estamos de acuerdo en que se continúe con los mismo o peor, que haya una simulación para que todo siga igual, pero se han cometido una serie de desatinos, es un error de nuestros estatutos permitir la participación externa sin filtros, nos oponemos a que se traiga a gente ajena”.

Se le preguntó si llegaría a renunciar a su cargo como una manera de protesta ante las decisiones nacionales y respondió que “no es necesario, protestamos desde adentro”.